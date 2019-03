PALAZZO RAFFAELLO sta proponendo investimenti di riqualificazione al Mipim 2019, fiera immobiliare in corso in questi giorni nella città francese

Il complesso termale Santa Lucia di Tolentino è una delle realtà promosse dalla Regione a Cannes, in occasione del Mipim 2019, evento mondiale dedicato al mercato immobiliare in corso in questi giorni. Gli altri edifici presentati sono l’ex ospedale psichiatrico San Benedetto di Pesaro, il Waterfront di Senigallia, l’area Cargo dell’aeroporto Raffaello Sanzio delle Marche. Quella di Cannes è una vetrina per promuovere investimenti di riqualificazione del patrimonio architettonico e di rigenerazione urbana. Le opportunità vengono presentate agli investitori internazionali, nell’ambito della partecipazione italiana che comprende dieci Regioni, guidata, per la quinta volta consecutiva, dall’Ice. Un progetto, presentato lo scorso anno dalle Marche, relativo al Sport Complex Frasassi (riqualificazione turistica e ricettiva con infrastrutture per il turismo sostenibile, proprietà Consorzio Frasassi – Comune di Genga), è attualmente in trattativa di vendita con un investitore olandese. Le proposte presentate dalle Marche sono state individuate dopo un esame dei piani di alienazione dei beni regionali, provinciali e comunali, puntando su progetti in linea con le aspettative degli investitori internazionali. All’interno della manifestazione, attraverso il desk informativo “Invest in Marche”, workshop tematici, presentazioni e incontri bilaterali programmati, la Regione garantisce i contatti con i potenziali investitori, informandoli sui vantaggi e sulle opportunità di investimento nelle Marche.