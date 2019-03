FERMO – Presentati a Tipicità due cofanetti: uno sul Giardino delle Farfalle di Cessapalombo, l'altro sui racconti per i più piccoli realizzati da Barbara Cerquetti e Elena Belmontesi

di Andrea Braconi

Il suono del corno per richiamare il pubblico di Tipicità. I nuovi cofanetti in bella mostra tra le librerie dello stand della Giaconi Editore. Un pubblico variegato, composto da giovanissimi e lettori un po’ più attempati. La situazione perfetta per lanciare due nuove proposte letterarie su quei Sibillini che oggi, con ancora più forza del passato, necessitano di una visibilità a 360 gradi.

E così tra le pagine di “Guarda chi si vede”, “Guarda chi si rivede” e “Le scontafavole” di Elena Belmontesi, “Il Giardino delle Farfalle” e “Il bosco delle lucciole” di Barbara Cerquetti tornano a riecheggiare storie di luoghi colmi di magia e suggestione.

“Si tratta di 5 volumi tutti dedicati a storie che hanno come filo conduttore i Sibillini – ha spiegato l’editore Simone Giaconi, che ha voluto fortemente questa presentazione in collaborazione con il blog Separticonerika.com -. Un lavoro di anni, un percorso che diventa una raccolta unica per valorizzare questi luoghi ancora di più. Ci sono storie di avventura, animali, storie legate alle tradizioni orali, tutte insieme in un unica raccolta”.

E proprio “Il giardino delle farfalle” riappare in un altro cofanetto, intitolato “Favole misteri e storia di un angolo dei Sibillini”, che custodisce storie di Cessapalombo, in particolare proprio di quel Giardino delle Farfalle diventato nel tempo punto di riferimento per le scuole e per i tanti visitatori che hanno avuto modo di scoprire questo angolo della provincia di Macerata. Un luogo duramente colpito dal terremoto ma che, grazie ad un’onda di solidarietà non solo locale, è tornato a vivere.

“Dentro questo cofanetto che raccoglie la storie e i sogni del nostro territorio – ha sottolineato Fabiana Tassoni – ci sono un libro per bambini, un romanzo per adulti ed una pubblicazione scientifica. Con Giaconi è nata questa sinergia nel lontano 2012 e in quell’estate con Barbara è nato il libro. Lo scorso anno è uscito ‘Arathia’ e l’ultima fatica è un volume nel quale sono raccolte molte di quelle bellezze architettoniche che in questo momento o non sono visitabili o non sono presenti da noi”.

L’altro animatore è Patrizio Guglini, che ha ricordato come nonostante nella zona sia tutto fermo al 30 ottobre 2016, quella del giardino è una storia che va ricordata. “Non non ci siamo fermati, ci siamo rimboccati le maniche e lo scorso anno qui a Tipicità abbiamo presentato la riapertura del giardino. Con la vostra solidarietà ci avete regalato una nuova vita e in questo modo abbiamo ricominciato ad essere un po’ più gioiosi verso il futuro. Annuncio che quest’anno riapriremo il 7 aprile con una festa di primavera, dedicata al mondo della natura. Ci saranno anche le passeggiate al castello di Montalto, in parte messo in sicurezza, e poi animazioni e laboratori per i giovani ma anche per famiglie e gruppi. Da settembre riproporremo l’agguato al castello, una sorta di visita guidata in notturna con un castellano che vi porterà a visitare i tre anelli della struttura, incontrando personaggi dell’epoca e degustando pietanze medievali”.

L’altra novità è la passeggiata letteraria, mentre all’interno del giardino è stata ideata e realizzata “una cosa straordinaria”, come l’ha definita Patrizio. “Non faremo solo la coltivazione di piante oficinali, ma anche la distillazione di oli essenziali con una piccola fornace a carbone vegetale”.

“Inoltre, da maggio – ha concluso Fabiana – la casa diventerà anche la casa di Giaconi Editore con una biblioteca dentro al bosco. Quindi, venite a vedere la libreria più strana che avreste mai potuto immaginare”.