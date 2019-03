LA RASSEGNA dedicata alla creazione di un nuovo pensare il femminile

Matria giunge al suo quinto appuntamento, sempre promossa dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunitá, e da un folto circuito di comuni che ha appoggiato con gioia l‘iniziativa di una rassegna dedicata alla creazione di un nuovo pensare il femminile.

Questo fervente appuntamento, sarà ospitato dalla bellissima cornice della Sala Consiliare di Pedaso, il 13 marzo alle 21,15, e vedrà protagonista una donna, un‘insegnate e una scrittrice sempre piú significativa per il territorio marchigiano, ovvero ka maceratese Lucia Tancredi, che questa volta racconterà la storia di un uomo alla ricerca di una nuova identità, proprio perché avverte che l‘essere umano non può essere ridotto ad occhio possessivo, possessore e punitore. Questa sensazione di necessario cambiamento viene da un uomo tormentato, che sente dentro l‘arte e la grazia di Dio e non riesce ad esprimerla con vecchi modi di essere e di vedere, anche se si chiama Lorenzo Lotto.

Lucia Tancredi, nata a San Marco in Lamis ma adottata dalla Marca Maceratese fin da giovanissima, avverte questo tormento e cerca di narrarne le pieghe piú profonde e delicate. Con l’esordio del 2003 con il volume Racconti dì viaggio. Le città d’arte della marca maceratese ha subito la fascinazione della pittura marchigiana, soprattutto religiosa, sparsa dovunque tra le colline verdi della regione, e ha cercato di buttarsi anima e corpo in un leopardiano studio matto e disperatissimo della spiritualità tra medioevo ed età moderna per capirne l’intimo tormento e bellezza. Dopo due necessari romanzi sulla spiritualià al femminile, ovvero “Io, Monica” Le confessioni della madre di Agostino -Città Nuova, 2006- e Ildegarda. La potenza e la grazia -Città Nuova, 2009-, si è cimentata nel racconto della spiritualità maschile in uno degli artisti più emblematici delle Marche, il pittore Lorenzo Lotto.

Lotto è un pittore veneto, misterioso e schivo, appassionato di alchimia e di esoterismo, che si aggira per la Marca in cerca di committenze e di immagini che raccontino all’uomo da dove viene e quanto grande possa essere la sua anima. É così che comincia a cercare nuove identità per i personaggi dei vangeli e della Bibbia, visi e scenari di innocenza, di fede, alla ricerca disperata di pietà ed amore, che nella società contemporanea, di ora come allora, sembrano mancare. Qui Lotto costruisce la sua nuova identità, non più basata sul di chi essere, ma sul cosa poter essere con amore e cura del prossimo. Questo e molto altro sarà al centro dell’intervento di Lucia Tancredi e del suo romanzo L’Otto.

La Rassegna è promossa dalla Commissione Pari opportunità regionale, dal Consiglio Regionale delle Marche e da un Circuito di otto Comuni: Montegranaro, Amandola, Colmurano, Torre San Patrizio, Pedaso, Sarnano, Montecosaro, Urbisaglia. E’ Patrocinata dal Soroptimist di Fermo e con il libero contributo di Stamperia Bonassi, Quota CS Sport, Estetica la Coccinella, Eros Manifatture, Galleria Giò, Cherry&Cream. La Rassegna è nata da una libera idea della presidente della Commissione Pari Opportunità Meri Marziali ed ha la direzione artistica di Oriana Salvucci.