ANNUNCI - La Ciodue cerca consulenti commerciali nel settore antincendio e sicurezza. Scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Consulenti commerciali, baristi, aiuto cuochi, meccanici, sono alcune delle figure ricercate dalle aziende del territorio questa settimana nella selezione degli annunci in provincia.

La Ciodue Italia Spa, azienda leader a livello nazionale settore antincendio e sicurezza, in un’ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona consulenti commerciali (anche prima esperienza). Le competenze ed esperienze richieste sono: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età preferibilmente compresa tra i 20 ed i 45 anni, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1.300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, inquadramento con contratto Enasarco. Inviare la candidatura a macerata@ciodueitalia.it o sul sito www.agentisicurezza.it

Per i seguenti annunci di Confindustria Macerata inviare il curriculum vitae, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell’annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ Sim del 30/06/2016). Annunci rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Si ricerca per azienda leader nel settore della calzatura un/una Grafico/a addetto ufficio marketing (cod. annuncio Conf170). Il candidato dovrà svolgere attività di grafica finalizzata alla comunicazione online e tradizionale affiancando le risorse già esistenti nelle attività di organizzazione di fiere ed eventi, nelle pubbliche relazioni, nella gestione di clienti/agenti/consumatori, nello sviluppo di comunicazione di tutti i marchi aziendali. Inoltre dovrà svolgere a livello operativo tutte le attività di marketing e comunicazione below the line (legate a fiere, consumatori, clienti) e ondine (stesura di testi per il sito/newsletter e caricamento degli stessi su WordPress e altri siti e produzione di creatività grafica per gli stessi).

Si richiede conoscenza approfondita dei programmi quali Photoshop, InDesign e Illustrator e una spiccatavena creativa. E’ gradita la conoscenza delle basi di fotografia digitale. La conoscenza fluida dell’inglese e di una seconda lingua costituisce titolo privilegiato oltre ad una esperienza pregressa di 2/3 anni nel ruolo.

Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Si ricerca per azienda leader nel settore della calzatura un/una Tecnico informatico/web (cod. annuncio Conf171) da inserire come Tirocinante. Il candidato affiancato dal tutor aziendale si occuperà del servizio tecnico e dovrà eseguire una serie di funzioni legate al service che riguardano installazioni di nuovi prodotti, compresa la configurazione e personalizzazione dell’apparecchiatura, test funzionali e la formazione di base. Si occuperà principalmente dell’assistenza e interverrà in caso di malfunzionamento software, effettuando l’analisi preliminare del problema ed implementando gli interventi correttivi per il ripristino delle funzionalità.

Sono richieste Laurea o Diploma ad indirizzo Informatico; ottima conoscenza del sistema operativo Windows, Windows Server, Linux, Office e server Apache;Conoscenza in ambienti di virtualizzazione VMware; Conoscenza Cms: WordPress, Magento, Conoscenza base dei linguaggi Html, Css, Google Analytics, Google AdwordsBuona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo: passione, grande curiosità, tenacia, pensiero analitico, comunicazione, ascolto e orientamento al problem solving; Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Si ricerca per azienda leader nel settore della calzatura un/una Customer care e-commerce lingua cinese (cod. annuncio Conf 172) da inserire come tirocinante. Il candidato affiancato dal tutor aziendale sarà inserito all’interno dell’ufficio E-Commerce. Si relazionerà con il cliente presidiando l’assistenza nelle fasi di definizione dell’ordine e post vendita, farà acquisizione degli ordini e gestione delle consegne on line con i consumatori finali. La risorsa utilizzerà tutti gli strumenti di comunicazione che dovranno essere gestiti nella lingua italiana, inglese e cinese. Sono richiesti Laurea o Diploma ad indirizzo linguistico e Buona conoscenza della lingua cinese e inglese. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Azienda settore produzione cerca Apprendista perito tecnico addetto alla conduzione di macchinari, codice n. 10927

Impresa edile cerca un muratore esperto e un escavatorista esperto preferibile con patente C, codice n. 10925

Azienda settore produzione prodotti per la casa cerca Ingegnere gestionale, codice n. 10924

Azienda smaltimento rifiuti cerca Ragioniere/a amministrativo/a contabile esperto/a, codice n. 10923