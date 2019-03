TOLENTINO - Appuntamento con l’associazione Casale delle Noci, presieduta da Franco Moschini, in programma giovedì 14 marzo alle 18,30 al Politeama

Proseguono le presentazioni dei piccoli ed interessanti volumi editi dall’associazione Casale delle Noci, presieduta da Franco Moschini. Giovedì 14 marzo alle 18,30 il Politeama di Tolentino ospita la presentazione del quaderno “Una vita con i designer”. All’interno della pubblicazione vengono proposte, in una sintesi di facile lettura, la storia e le opere realizzate dai più prestigiosi designer per Poltrona Frau e Gebrüder Thonet Vienna in oltre mezzo secolo. Si tratta di grandi maestri del novecento che hanno saputo condividere la loro ricerca di unicità formale con la funzionalità, l’ergonomia, con l’intelligenza del saper fare tipica dell’artigianato marchigiano. Designer, architetti, progettisti e disegnatori si sono costantemente confrontati con la competenza del centro Ricerche e Sviluppo Frau. Anche per queste ragioni nel 2016 a Milano, Franco Moschini, riceve il Premio Compasso d’oro alla Carriera. Nella motivazione si legge “…Per aver creato un polo di ricerca nel cuore delle Marche dove i migliori designer italiani e internazionali si sono succeduti realizzando prodotti iconici apprezzati in tutto il mondo…”. Giovedì prossimo al Politeama di Tolentino si ripercorrerà la storia dei grandi designer che si intreccia anche con la storia di Poltrona Frau. Relatore dell’evento, insieme al professor Luigi Ricci, curatore del quaderno, sarà Giampiero Pistacchi, per anni alla guida del centro Ricerche e Sviluppo Frau. La straordinaria avventura nel mondo del design di Franco Moschini sarà raccontata da chi l’ha vissuta lavorando al suo fianco, contribuendo alla creazione dello stile del Made in Italy e di prodotti intramontabili. L’evento è rivolto ai professionisti e agli studenti di design, agli insegnanti delle scuole professionali ed artistiche del territorio, alle associazioni professionali e al mondo delle imprese locali. Non mancheranno aneddoti divertenti e curiosi che riusciranno a coinvolgere nel racconto anche un pubblico non esperto. L’ingresso è gratuito. Al termine dell’incontro, agli intervenuti verrà consegnato in omaggio il quaderno “Una vita con i designer”.