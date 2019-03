MORROVALLE - Stefano Montemarani replica alle accuse dei consiglieri del "Nuovo germoglio": «Sarà terminato entro il mese di giugno»

«Se i consiglieri di opposizione avessero seguito con più attenzione l’attività amministrativa, semplicemente consultando l’albo pretorio, avrebbero evitato di sollevare una polemica priva di fondamento. Si sarebbero accorti infatti che per il rifacimento del ponte su Via Giussani è stata già espletata la gara d’appalto, aggiudicata alla ditta Ciabocco Srl di San Ginesio. È in corso la stipula del contratto. Entro il mese di giugno, il nuovo ponte sarà fruibile dai cittadini». Il sindaco di Morrovalle Stefano Montemarani replica così ai consiglieri del Nuovo germoglio che lo avevano accusato di latitare sulla questione.

«L’opera ha un costo di 117mila euro – prosegue il primo cittadino – l’amministrazione comunale ha ottenuto finanziamenti a fondo perduto per 44mila euro dalla Regione Marche oltre a un rimborso assicurativo di 16mila. Per il resto provvederà con fondi propri.

Lo studio idraulico ha messo in evidenza che si tratta di un punto del torrente Bagnolo di notevole criticità e che in caso di eventi piovosi consistenti il rischio di esondazione è elevato.

Si procederà quindi alla demolizione del vecchio ponte per realizzarne un altro. La nuova struttura sarà costituita da una condotta a unica campata in acciaio, che consentirà il deflusso delle acque, in modo da evitare fenomeni di esondazione e di erosione della strada soprastante.

Questa amministrazione deve combattere contro una burocrazia sempre più opprimente, con un codice degli appalti farraginoso di cui tutti chiedono la modifica. In questo contesto ci piace fare le opere nel modo migliore e soprattutto portarle a termine. Chi ora ci critica, quando governava il Comune, era abituato a realizzare opere incompiute, portate a termine da questa Amministrazione.

C’è un vecchio slogan a cui ci ispiriamo sempre attuale: fatti e non chiacchiere».