OPERA - Messa in sicurezza della strada provinciale 120, è arrivato il parere favorevole della Conferenza dei servizi: il piano verrà ora trasmesso alla sede centrale Anas di Roma per le necessarie procedure di appalto

La Conferenza dei Servizi esprime il parere favorevole sul progetto di 5 milioni per la messa in sicurezza della provinciale Sarnano Sassotetto. Questa mattina nella sede Provincia di Macerata si è svolto l’incontro convocato dal soggetto attuatore Anas per la conclusione della precedente seduta sospesa il 18 dicembre 2018. La Conferenza riguardava il progetto di ripristino e di sistemazione dei tratti della provinciale Sarnano-Sassotetto danneggiati dal sisma ed è stata presieduta dall’ingegner Angela Maria Carbone. Si riferiva agli interventi di ripristino del corpo stradale e messa in sicurezza del versante della provinciale 120 Sarnano Sassotetto nel tratto che all’uscita di Piobbico al km 5+500 fino al Passo del Lupo km 12.000. Il progetto, dal costo complessivo di 5 milioni di euro, prevede lavori per la realizzazione di barriere paramassi, opere di protezione dalle valanghe mediante barriere fermaneve e opere di rimboschimento, una galleria artificiale paramassi di collegamento fra due gallerie già esistenti; infine, reti di rafforzamento delle pareti e un muro su paratia di pali per il ripristino di una frana. Alla conferenza erano presenti per la Regione Marche l’ingegner Marzialetti, per la Provincia di Macerata il presidente Pettinari e l’ingegner Mecozzi, per il Comune di Sarnano l’ingegner Sabrina Tidei, per l’Anas l’ingegner Luca Cerato in qualità di Rup ed il dottor Songini. Dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei presenti e preso atto degli altri pareri pervenuti da parte della Soprintendenza Archeologica e Paesaggistica delle Marche, dall’Ente Parco Monti Sibillini e dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Macerata, la Conferenza ha approvato il progetto che ora verrà trasmesso alla sede centrale Anas di Roma per le necessarie procedure di appalto. «Si tratta di un’opera molto importante – ha dichiarato il presidente Pettinari – che contribuisce in maniera significativa a mettere in sicurezza una strada molto bella ma storicamente anche molto problematica a causa della caduta di massi e di slavine. La provinciale Sarnano Sassotetto è altresì conosciutissima da tutti gli amanti della montagna ed in particolare dagli appassionati dei vari sport invernali ed automobilistici. E’ un’arteria strategica per un vasto comprensorio dell’entroterra maceratese e condizione indispensabile per il suo rilancio dopo il sisma».