FIERA - L'evento, organizzato da RemaTarlazzi, si sviluppa su un’area espositiva di oltre duemila metri quadrati ed è in programma mercoledì 13 e giovedì 14 marzo

Nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo si svolgerà al nuovo quartiere fieristico di Civitanova, la Fiera dell’Automazione Industriale. L’evento, che si sviluppa su un’area espositiva di oltre duemila metri quadrati, è organizzato da RemaTarlazzi spa, azienda operante nella distribuzione di prodotti, componenti e sistemi destinati ai professionisti dell’installazione di impianti elettrici e tecnologici, dell’industria e dell’automazione industriale.

RemaTarlazzi è una realtà presente nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio con 30 punti vendita e uno staff di oltre 500 collaboratori e fa parte del Gruppo Comet, la prima realtà Italiana del settore per fatturato (870 milioni di euro di volume di affari nel 2018, oltre 100 punti vendita sul territorio Italiano). I 21 espositori presenti all’evento sono scelti tra i Marchi Leader mondiali nella produzione di soluzioni per l’automazione, la supervisione e il controllo dei processi industriali. Negli spazi espositivi dedicati, i consulenti tecnici degli staff di ogni produttore presenteranno le soluzioni applicative e le tecnologie sviluppate, nell’ottica di proposte innovative dei processi nelle aziende di produzione. Il nuovo paradigma di “Industria 4.0” che guida lo sviluppo delle più recenti innovazioni tecnologiche in ambito Industriale, è affrontato nei Workshop di approfondimento che si succederanno durante le due giornate della fiera, per un totale di 10 ore di formazione, tenute da tecnici professionisti accreditati tra i migliori esperti del settore. In una area dedicata alle soluzioni applicative, saranno visibili delle applicazioni industriali reali, realizzate in collaborazione con Produttori e Industrie del territorio. L’evento è indirizzato unicamente alle Industrie, Professionisti del settore, Manutentori, Installatori, Progettisti e System Integrator, che lavorano nel settore dell’automazione industriale.

Per maggiori dettagli su orari di ingresso, orari dei Workshop, Espositori presenti ed iscrizioni all’evento (ingresso riservato ai soli professionisti del settore), visitare il sito.