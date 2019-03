PRIMA CATEGORIA - Paolo Stella del Fiuminata inibito dal giudice sportivo fino al 4 marzo 2020 per i fatti accaduti durante e al termine della sfida contro la Cluentina

Un anno di squalifica per il presidente del Fiuminata Paolo Stella. E’ quanto deciso dal giudice sportivo e reso noto nel comunicato 154 della Figc Marche dopo i fatti accaduti nel corso della gara Cluentina-Fiuminata conclusa sul 3 a 2 per i padroni di casa. Il numero uno della società dell’entroterra è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 4 marzo del 2020. «Allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso insultandolo, dandogli una spinta con le mani all’altezza del petto, senza causare conseguenze fisiche – si legge nella motivazione della squalifica – A fine gara attendeva l’uscita dell’arbitro dal terreno di gioco, si posizionava tra lo stesso e la porta dello spogliatoio insultandolo e minacciandolo, colpendolo a mano aperta alla nuca provocando momentaneo dolore. Grazie all’aiuto del dirigente addetto ad ufficiale di gara l’arbitro entrava nello spogliatoio».