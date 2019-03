Festa della donna, convegno sulla maternità

CIVITANOVA

Festeggiare la festa della donna facendo prevenzione. Questo il modo per ricordare e celebrare l’8 marzo scelto dal comune di Civitanova che per il secondo anno consecutivo in collaborazione con l’Asur Marche – Area Vasta 3, propone un percorso di formazione e prevenzione. Venerdì 8 marzo, alle ore 18, nella sala del Consiglio comunale, ci sarà l’open day 2019, un convegno sui vari aspetti della maternità con le relazioni di esperti e professionisti del settore. «Anche quest’anno in occasione dell’8 marzo – ha detto l’assessore Barbara Capponi – l’Amministrazione comunale ha voluto fortemente una sinergia tra enti con una ricaduta concreta sulla cittadinanza: formazione e screening gratuiti per le nostre donne. Un’opportunità importante che sostiene la salute, la prevenzione e le donne nelle loro diverse fasi di vita con una giornata pensata appositamente per un festeggiamento costruttivo e consistente». Il convegno vedrà diversi relatori sui temi della gravidanza con dottori, osteopati : “Percorso diagnostico terapeutico della gravidanza, percorso nascita nella gravidanza a basso rischio, la cura del pavimento pelvico e gli aspetti psicologici durante l’attesa prima di rimanere incinta. Ma anche la tutela della maternità nel mondo del lavoro. Il convegno potrà essere seguito anche in diretta streaming e sarà garantito il servizio di interpretariato Lis. All’ospedale di zona di Civitanova, attività di prevenzione gratuita, con visite ginecologiche dalle ore 08 alle 11 e dalle 15 alle 18 con prenotazione allo 0733 823054.