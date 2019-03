ANNUNCI - La Ciodue cerca consulenti commerciali nel settore antincendio e sicurezza. Scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Consulenti commerciali, baristi, aiuto cuochi, meccanici, sono alcune delle figure ricercate dalle aziende del territorio questa settimana nella selezione degli annunci in provincia.

La Ciodue Italia Spa, azienda leader a livello nazionale settore antincendio e sicurezza, in un’ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona consulenti commerciali (anche prima esperienza). Le competenze ed esperienze richieste sono: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età preferibilmente compresa tra i 20 ed i 45 anni, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1.300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, inquadramento con contratto Enasarco. Inviare la candidatura a macerata@ciodueitalia.it o sul sito www.agentisicurezza.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Bar cerca una barista anche prima esperienza disponibile in orari serali/notturni e nei fine settimana, codice n. 10922

Struttura settore ristorazione cerca una barista apprendista disponibile su tre turni,codice n. 10921

Distributore di carburanti cerca Apprendista benzinaio disponibile su turni,codice n. 10920

Officina mecccanica cerca un meccanico esperto e un gommista anche senza esperienza, codice n. 10919

Agriturismo cerca un/a aiuto cuoco/a esperto/a, una lavapiatti, un/a cameriere/a esperto/a, codice n. 10918