CAMERINO - I ragazzi del quarto e quinto anno delle superiori hanno visitato l'università in occasione della giornata "Porte aperte". Oltre che dalle Marche sono arrivati da Abruzzo, Sicilia, Puglia, Toscana, Lombardia, Calabria, Umbria, Veneto, Campania, Trentino, Basilicata, Emilia Romagna e Lazio

Porte aperte a Unicam, 800 studenti in visita arrivati da diverse regioni. Si tratta di studenti del quarto e quinto anno delle superiori. Questa mattina hanno invaso l’ateneo in occasione di “Porte aperte in Unicam”. I ragazzi venivano dalle Marche e da diverse altre regioni: Abruzzo, Sicilia, Puglia, Toscana, Lombardia, Calabria, Umbria, Veneto, Campania, Trentino, Basilicata, Emilia Romagna e Lazio. Con loro anche insegnanti, amici e familiari, tutti arrivati a Camerino per conoscere da vicino l’Università. Nel corso della manifestazione, curata dall’Ufficio Orientamento, docenti, ricercatori, professionisti, studenti universitari e personale Unicam, sono stati a disposizione dei partecipanti per ogni approfondimento ed informazione. «Siamo fermamente convinti – sottolinea Valeria Polzonetti, delegata del rettore all’orientamento – che questa giornata dedicata alla scelta del proprio percorso universitario rappresenti un appuntamento importante per conoscere da vicino il nostro ateneo, i corsi di laurea ed i loro sbocchi professionali, attraverso un confronto diretto con docenti, tutor e personale dei servizi dell’ateneo». «Vista la positiva esperienza dello scorso anno – ha sottolineato il rettore Claudio Pettinari – abbiamo confermato la scelta del sabato mattina come giorno della manifestazione per dar modo anche ai genitori interessati di accompagnare i figli e poter visitare le nostre strutture, i nostri laboratori, toccando con mano la disponibilità e la professionalità di tutto il personale coinvolto, docente e tecnico amministrativo. Visto il successo di questa bellissima giornata di sole, possiamo dire che la scelta si è rivelata ancora giusta ed apprezzata».

Tutti i partecipanti si sono registrati presso il polo didattico del campus universitario in via D’Accorso, ed hanno poi seguito per l’intera mattinata tutte le attività previste dalle Scuole di ateneo: seminari, incontri con docenti e studenti, laboratori, esperimenti. Al campus universitario è stato possibile incontrare docenti e studenti della Scuola di Giurisprudenza e della Scuola di Architettura e Design, avere informazioni su tutti i servizi per gli studenti messi a disposizione dall’Ateneo. E’ stato invece possibile seguire tutti i seminari e le attività laboratoriali della Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria e della Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute presso il Polo di Bioscienze e presso i laboratori didattici in via Gentile III da Varano, mentre il polo di Geologia ha ospitato i docenti e gli studenti dei corsi di laurea della Scuola di Scienze e Tecnologie.