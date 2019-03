MACERATA - Verranno illustrare le modalità di partecipazione, il calendario completo degli appuntamenti in provincia

Atteso da molti imprenditori colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, è stato finalmente pubblicato il bando regionale che finanzierà la ripresa e lo sviluppo produttivo nell’area del cratere. I fondi provengono dal Ministero dell’economia che già con Decreto del maggio 2018 avevano stanziato ben 21,7 milioni di euro per le imprese marchigiane. Potranno beneficiare dei finanziamenti le imprese che hanno almeno una unità produttiva ubicata nei Comuni del cratere sismico. I contributi saranno riconosciuti sia per nuovi investimenti produttivi, sia per gli investimenti già effettuati l’indomani del 24 agosto 2016. La Cna Macerata, in collaborazione con Srgm Marche, organizza una serie di incontri sul territorio per illustrare le modalità di partecipazione al bando regionale. Questo il calendario: Giovedì 7 marzo alle ore 21,15 presso la sede Cna di Tolentino, in via del Vallato snc. Venerdì 8 marzo alle ore 21,15 presso la sede Cna di Camerino, in località Torre del Parco. Lunedì 11 marzo alle 21,15 presso la sede Cna di Cingoli, in via Pio VIII n.38. Mercoledì 13 marzo alle 18,30 presso Kreasistemi nella zona industriale di Corridonia, in via dell’Industria n. 129. Venerdì 15 marzo alle 21,15 presso la sede Cna di Macerata, in via Arcangeli 23/A.