MATELICA - Cani, gatti, ma anche pesci, uccelli e rettili potranno essere curati nelle strutture sanitarie della scuola di veterinaria dell'università di Camerino. La giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione per la durata di tre anni (2019-2021)

di Monia Orazi

Pronto soccorso veterinario aperto 24 ore al giorno per cani, gatti ed altri esemplari di animali domestici che saranno curati nelle strutture sanitarie della scuola di veterinaria dell’università di Camerino (unica facoltà di questo tipo esistente nelle Marche, con sede nell’ex ospedale San Sollecito di Matelica). La giunta regionale guidata dal presidente Luca Ceriscioli, ha approvato uno schema di convenzione, da firmare successivamente con l’ateneo di Camerino, che stanzia 125mila euro per gli anni dal 2019 al 2021, per le attività di soccorso veterinario, agli animali vittime di incidenti, prima visitati dai veterinari Asur. Compito dell’ateneo camerte sarà di garantire il servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario h24 con la presenza costante di veterinari all’ospedale didattico universitario di Matelica, mettendo a disposizione le strutture, le apparecchiature diagnostiche, le competenze dei docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca per erogare, si legge nella delibera della giunta regionale «le prestazioni specialistiche di diagnosi e cura di secondo livello sugli animali d’affezione incidentati, che vengono inviati alle proprie strutture dai servizi di sanità animale dell’Asur, previa loro valutazione clinica di primo livello».

Già da diverso tempo, tra Regione e scuola di bioscienze e medicina veterinaria Unicam, sono stati stipulati accordi di collaborazione, in particolare nel settore della formazione. Adesso questa convenzione, che per il momento avrà durata triennale, mette a disposizione dei servizi veterinari dell’Asur, le strutture di eccellenza dell’ospedale veterinario di Matelica, che ha attivato sin dal 2011 il servizio di emergenza clinica, operativo 24 ore su 24, con strumentazione di elevata qualità, che consente servizi di alta specializzazione, capaci di assicurare un’adeguata e completa risposta sanitaria in regime di pronto soccorso, nonché prestazioni veterinarie specialistiche. L’ospedale veterinario di Matelica ha ottenuto nel 2011 la “certificazione” della Commissione Europea Eaeve (European Association of Establishments for Veterinary Education). Le prestazioni erogate nell’ambito di questa convenzione all’Asur, avranno una tariffa ridotta del 40 percento, sui prezzi normalmente praticati dall’ospedale veterinario universitario didattico (Ovud) di Matelica. Tra gli animali d’affezione, oltre agli amici a quattro zampe, sono ricompresi furetti, invertebrati (tranne api e crostacei), pesci tropicali e decorativi, anfibi e rettili, uccelli esclusi i volatili come da direttive europee, roditori e conigli domestici.