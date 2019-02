CIVITANOVA - Domenica in piazza gli scout per “Liberamente”, giornata di sensibilizzazione per il gioco responsabile con Ddp, Stammibene, progetto Hazzard, CitaNO' alle Dipendenze e l'associazione Libera di don Ciotti

Una domenica mattina all’insegna del “gioco responsabile”. Circa 60 scout di età compresa tra i 16 e i 21 anni, provenienti dai gruppi di Macerata 2, 3, 5, Civitanova 1, 2 e Porto Recanati si mettono in gioco per sensibilizzare la cittadinanza. L’idea nasce dal contatto con Libera Marche che nella settimana dal 21 al 28 febbraio ha organizzato nella nostra regione “Libera Idee”, una serie di eventi per sensibilizzare la cittadinanza alla percezione del fenomeno mafioso. In particolare il 24 febbraio ci sarà la giornata aperta alle associazioni e gli scout della zona Macerata hanno deciso di partecipare e far coincidere l’evento con il Thinking Day, giornata in ricordo dei fondatori del movimento mondiale scout, e con la Giornata Regionale per la Lotta all’Azzardo Patologico.

Con l’appoggio di Paolo Nanni, comunicatore e operatore del team “Stammibene”, Dipartimento dipendenze patologiche Av3 Asur Marche, e Federico Bollini, esponente del Progetto Hazzard, progetto per la lotta all’azzardo patologico, si darà il via a una vera e propria caccia al tesoro cittadina. I ragazzi gireranno la città al fine di scovare i bar senza slot con lo scopo di valorizzarli attraverso la consumazione della colazione. Il personale dei bar detentori di slot sarà intervistato sulla conoscenza delle conseguenze della dipendenza da gioco. Le Slot Machines sono, infatti, il punto d’incontro tra le finalità promosse da Libera e quelle di Hazzard, l’una s’interessa alla rete di slot, in quanto molto spesso oggetto d’infiltrazione mafiosa, mentre l’altro si occupa del gioco quando questo smette di essere un “gioco” e diventa dipendenza. La giornata si concluderà al Monumento dei Caduti con una foto finale aperta alla cittadinanza, finalizzata alla sensibilizzazione sull’argomento e con la messa celebrata dal vescovo Nazzareno Marconi.