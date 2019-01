PROMOZIONE - Inizia con un pareggio al Polisportivo l'avventura sulla panchina rossoblu di mister Pennacchietti. Miramontes e compagni non riescono a piegare la resistenza degli ascolani e si devono accontentare di un punto che, comunque, permette loro di agguantare la Maceratese al quinto posto

di Michele Carbonari (foto di Federico De Marco)

Altro passo falso della Civitanovese, alla prima di mister Marco Pennacchietti sulla panchina rossoblu. Al Polisportivo, il modesto Atletico Centobuchi, terz’ultimo in classifica, resiste ai continui attacchi dei rossoblu, soprattutto con Ribichini che si mangia l’impossibile. Finisce a reti inviolate il terzo pareggio nelle ultime quattro di campionato per la Civitanovese, la quale dopo il ko di Potenza Picena torna comunque a muovere la classifica, che ora la vede condividere l’ultimo posto playoff insieme all’HR Maceratese. Contro la Futura 96 mister Pennacchietti dovrà assolutamente centrare i tre punti, per far tornare a gioire una piazza che ha avuto un confronto a fine partita con i giocatori, comunque usciti fra gli applausi.

Cronaca. Nel primo tempo le due squadre non imprimono un ritmo alto e ne esce un match noioso. All’8′ Miramontes crossa per Ribichini, Lattanzi respinge il colpo di testa. L’Atletico Centobuchi risponde quattro minuti dopo: Diop affonda sulla sinistra e serve Picciola che si inserisce ma sbaglia l’impatto con il pallone, facilitando la presa di Testa. Per assistere ad un’altra occasione si deve attendere il 42′ quando Ribichini crossa per l’incornata di Miramontes, che in avvitamento non centra lo specchio. Un paio di minuti i due si scambiano il favore ma il numero 9 appoggia di testa tra le mani del portiere Lattanzi. Nel mezzo, al 26′, la Civitanovese recrimina per un tocco di mano. I rossoblu lanciano delle avvisaglie ad inizio secondo tempo: prima Miramontes non arriva sul tirocross di Ferrari e poi Ribichini, ancora di testa, spreca da due passi. Al 14′ timida reazione dell’Atletico, con Picciola che d’esterno calcia a lato. A ridosso del 20′ Escobar manca l’impatto con il pallone, di testa, mentre Ribichini sbaglia il controllo e viene chiuso in angolo, poi tenta la semirovesciata (alle stelle). Al 27′ capitan Miramontes si esibisce in un bel tiro al volo, però centrale, che quindi è facile preda di Lattanzi. Gli uomini di Mazzaferro escono dal guscio e ci provano con Piunti, che spara alta una sponda di Diop. Al 37′ addirittura tripla occasione per la Civitanovese: Lattanzi si supera sulla punizione di Miramontes, un difensore ospite respinge sulla linea una zampata di Dutto e Ribichini calcia a lato. La porta picena è proprio stregata per l’attaccante di Corridonia, al 43′ si mangia l’impossibile: la palla arriva da sinistra e lui con lo specchio spalancato svirgola e manda fuori.

Il tabellino

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6; Armellini 5,5, Marino 5,5, Dutto 5,5, Ferrari 6,5; Emiliozzi 6, Escobar 5,5; Miramontes 6, Veccia 6 (15′ s.t. Garcia 5), Rodriguez 5 (30′ s.t. Falkenstein s.v.); Ribichini 5. A disp.: Lorenzetti, Carafa, Martins, Muguruza, Doda, Galdenzi, Matteo Salvati. All.: Pennacchietti.

ATLETICO CENTOBUCHI (4-3-3): Lattanzi 7; Oddi 6, Coccia 7, Carminucci 6 (43′ p.t. Diarra 5,5), Caioni 6 (36′ s.t. Felicioni s.v.); Aloisi 6, Calvaresi 6, Piunti 6; Picciola 6,5 (50′ s.t. Piemontese s.v.), Ferranti 6 (43′ s.t. Granito s.v.), Diop 6,5 (41′ s.t. Liberati s.v.). A disp.: Di Lorenzo, Porfiri, Mascitti. All.: Mazzaferro.

TERNA ARBITRALE: Latuga di Pesaro (Alesi di Ascoli Piceno – Paci di Ascoli Piceno)

NOTE: spettatori: 200 circa; ammoniti: Diop, Ferranti; angoli: 10-2; recupero: 7′ (1’+6′).