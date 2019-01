DOMANI alle 13 sarà trasmessa a Londra la pellicola promossa e finanziata dalla Regione nell’ambito delle attività di comunicazione per la mostra di Macerata, a palazzo Buonaccorsi

Domani alle 13 proiezione esclusiva alla National Gallery a Londra del documentario “Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi del Rinascimento”, promosso e finanziato dalla Regione Marche nell’ambito delle attività di comunicazione per la mostra di Macerata, a palazzo Buonaccorsi. Il film, a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo, curatore della esposizione londinese e di quella maceratese, e con la regia di Luca Criscenti, narra in maniera intrecciata, con riprese originali realizzate in 4K, la vita e l’arte del pittore veneto e accompagna il visitatore nei luoghi di Lotto, tra Venezia, Bergamo e le Marche, dando particolare rilevo a questa regione scelta come terra d’elezione. Lo fa partendo dalla conclusione della vita dell’artista, dal suo rifugio, nel Santuario di Loreto, dove Lotto morì silenziosamente, a 76 anni, nel 1556. Veneziano, Lotto ebbe una produzione intensissima, caratterizzata sempre da una creatività sorprendente e arguta. Nel film si presentano una sessantina di opere, tra tele, ritratti e pale d’altare: circa un terzo dei suoi lavori giunti fino a noi. E si mostrano nel loro contesto, nei luoghi dove si conservano e per i quali, molto spesso, sono stati realizzati. Una grande occasione per mostrare i tanti territori marchigiani che ospitano i capolavori lotteschi; un’ottima vetrina per gli otto Comuni di Ancona, Monte San Giusto, Jesi, Mogliano, Cingoli, Recanati, Urbino e Loreto. Lavori che documentano i voli pindarici di un uomo che ha gustato il successo e la sconfitta, e che ha accompagnato e assistito inerme alla crisi dei valori dell’Italia del Rinascimento. La proiezione viene presentata da Alexander Roestel e da Enrico Maria dal Pozzolo, professore associato di storia dell’arte all’Università di Verona e co-curatore di mostre. Fino al 10 febbraio, come a Macerata, alla National Gallery è ancora in corso la mostra Lorenzo Lotto portraits, dedicata ai ritratti del grande artista del Rinascimento. Per l’importante museo inglese si tratta della prima mostra con le opere di Lorenzo Lotto, con i ritratti che arrivano da collezioni di tutto il mondo. La mostra italiana “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche”, promossa dalla Regione Marche con il Comune di Macerata e realizzata insieme a Villaggio Globale International, con la collaborazione del Museo Statale Ermitage e di Ermitage Italia, è aperta tutti i giorni (ad eccezione del lunedì) dalle 10 alle 18. Nel percorso espositivo si può ammirare anche un estratto del cortometraggio che domani viene proiettato a Londra. Il biglietto comprende: l’ingresso alla mostra; la visita di Palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio; CityTour a orari fissi. Prezzo intero 10 euro, previste varie riduzioni, anche per visite guidate per gruppi e scuole. Info www.mostralottomarche.it. Nel sito sono indicati anche gli eventi organizzati dai Comuni “lotteschi” in occasione dell’esposizione.