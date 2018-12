VOLLEY A1 - All'Eurosuole Forum finisce 3 a 0 la gara di Santo Stefano. Leal mvp. Civitanova infila la terza vittoria consecutiva con De Giorgi in panchina

di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Due set vinti nettamente ed il secondo dimostrando grande capacità di tenuta mentale e determinazione nel finale. Così Civitanova infila la terza vittoria consecutiva con Fefè De Giorgi in panchina. Anche la prima per il nuovo allenatore casalinga. Una gara segnata dal dominio Lube soprattutto a muro e che ha visto prestazioni di elevato spessore venire da Leal (mvp della gara col 63%in attacco e 2 muri), Bruno in regia e anche dal solito Osmany Juantorena soprattutto dai nove metri. Padova ha retto per alcuni tratti della gara, ma poi la superiorità dei biancorossi è emersa nettamente.

Nella Lube c’è capitan Stankovic centrale titolare preferito a Simon in coppia con Cester. Avvio di partita con Padova molto aggressiva: Louati e Barnes scavano il primo break completato dall’attacco di Torres che vale il 5-8 e costringe De Giorgi a chiamare time out. Dal quale riemerge una Civitanova che sfrutta al meglio anche un passaggio fatto di molti errori (10 nel set) veneti: propiziati dal servizio di Bruno, poi è Juantorena a siglare la parità. Sorpasso (12-10) firmato grazie a due attacchi sparati a rete dalla squadra di Baldovin. Ad allungare ancora il punteggio per i biancorossi è il servizio di Juantorena che mette in difficoltà la ricezione avversaria col muro dei ragazzi di De Giorgi a completare l’opera. Civitanova mantiene il cambio palla e va a chiudere un set in discesa dopo l’avvio di marca patavina. Avvio del secondo in fotocopia del precedente: Kione che accelera subito 1-5 costringendo Fefè De Giorgi a chiamare time out. Il richiamo della panchina serve a scuotere i biancorossi che iniziano la risalita piazzando un break di 6-2 che riequilibra un parziale iniziato nel segno degli ospiti. Fase centrale contrassegnata da molti interventi arbitrali col video check che spezzano il ritmo della sfida. Il servizio di Juantorena e gli attacchi di Sokolov e Leal portano il punteggio sulla parità (12-12) : è ancora un turno di servizio, stavolta di Sokolov, a regalare grazie ad una pipe di Juantorena il primo vantaggio nel set ai civitanovesi (16-15). Ospiti che rispondono anche loro col servizio per creare difficoltà agli avversari: finale in altalena nel segno del punto a punto. A deciderlo in favore della Lube sono un attacco di Sokolov e un muro di Leal che fissano il 2-0. Nel terzo Padova non ce la fa a resistere al ritmo partita di Civitanova: biancorossi padroni del match sin dalla prima palla: due ace di Juantorena piazzano il break iniziale di 5-1 per la Lube. Lo show al servizio prosegue con Sokolov che firma il punto diretto del 9-3 e costringe Baldovin a chiamare il suo time out. Che non sortisce però effetti per il sestetto veneto che non riesce più ad opporsi alle bordate del servizio civitanovese ed ai muri sotto i quali finisce in questo terzo set nel quale in realtà non c’è mai stata partita vista la differenza in campo.

CIVITANOVA – PADOVA 3-0 (25-17, 25-23, 25-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Stankovic 6, Bruno 4, Juantorena 10, Cester 6, Sokolov 8, Leal 15, Balaso (L), Cantagalli 1, D’Hulst, Massari, Diamantini 2, Marchisio (L), Sander. NE.: Simon. All. De Giorgi.

KIONE PADOVA: Polo 1, Torres 5, Barnes 7, Volpato 9, Travica, Louati 9, Danani La Fuente (L), Cottarelli, Premovic 6, Cirovic, Sperandio. NE.: Bassanello, Lazzaretto. All.: Baldovin.

ARBITRI: Santi e Bellini.

NOTE: spettatori 3104, incasso di 33140 euro. Durata set: 24’, 35’, 28’, totale 87’. Lube: bs. 12, v. 6, m. 13, e. 18. Kione: bs. 18, v. 5, m. 4, e. 23.