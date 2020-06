MANIFESTAZIONE - Domani davanti al Parlamento la Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl rivendicherà le richieste della categoria. Il segretario regionale Berré: «Siamo sicuri che il Governo non potrà esimersi dal presentarci proposte concrete»

«Domani mattina anche i vigili del fuoco marchigiani saranno a Roma di fronte al Parlamento per chiedere al Governo di mantenere le promesse fatte alla categoria: stipendi e previdenza equiparati agli altri corpi dello Stato, assunzioni di personale, assicurazione Inail, finanziamenti per una nuova legge delega sull’ordinamento e per il nuovo rinnovo contrattuale». Ad affermarlo in una nota è il segretario regionale Fns Cisl Marche William Berrè. «La Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl, il sindacato più rappresentativo dei vigili del fuoco, domani mattina rivendicherà le legittime richieste di una categoria di lavoratori che più volte si è dovuta accontentare di facili promesse e di stucchevoli attestati di stima. I vigili del fuoco della Fns Cisl, al contrario di altre organizzazioni sindacali, non faranno sconti a nessuno Governo o ad alcuna parte politica, così come fatto in passato per i Governi precedenti – si legge in conclusione – Occorre fare in modo che a questi servitori dello Stato vengano riconosciute le garanzie e i diritti di tutti gli altri operatori delle forze dell’ordine. Siamo sicuri che il Governo, quindi Movimento 5 Stelle e Lega, non potrà esimersi dal presentarci proposte concrete».