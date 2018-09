RIPE SAN GINESIO - Successo per l'ultima tappa del percorso di arte, musica e performance intorno alla statua realizzata da Dante Ferretti per l'Expo 2015. Luca Agnani con un inedito video mapping e Eugenio della Chiara protagonisti della serata all'interno de "I Fumi Cotti"

di Gabriele Censi

Una grande statua al centro della piazza e intorno la comunità ritrovata, obiettivo raggiunto per il tour di MI_MarcheIperespressioniste, la rassegna di incursioni artistiche ideata da David Miliozzi e prodotta dall’associazione musicale Appassionata. L’ultima tappa a Ripe San Ginesio al’interno della manifestazione I Fumi Cotti è stata la sintesi di arte, musica e partecipazione popolare. Enolo è una delle statue (alta più di 4 metri) che Dante Ferretti ha realizzato per l’Expo milanese del 2015 dedicata all’alimentazione. Il tema, lo svela il nome, è il vino e nelle città del vino, in questo caso nel borgo dei Fumi Cotti, sono andate in scena le incursioni della rassegna.

Tanti enti coinvolti e anche un “mecenate”, il proprietario della statua, Giancarlo Cossiri (fondatore della Ifi di Macerata) dopo l’Expo ha voluto che le opere di Dante Ferretti arrivassero nella sua terra e da lì è nato il progetto che si è concluso ieri sera con il raro concerto del chitarrista pesarese Eugenio della Chiara e il suggestivo ed inedito videomapping di Luca Agnani sulla statua. Musiche di Haydn, Mozart, Beethoven, Paganini, Galante e Sor precedute da dettagliate presentazioni dei brani dei loro autori o trascrittori e aneddoti sul fascino dello strumento. Un programma del tutto particolare tratto, in buona parte, dall’ultimo lavoro di Della Chiara, “Guitarra clásica”. Soddisfatto il curatore del percorso David Miliozzi: «Un viaggio incredibile in cui siamo riusciti ad evidenziare la prosperità culturale del territorio, mettendo insieme linguaggi diversi. Centrale è la triade opera, contesto e fuitore. Il pubblico è stato il grande protagonista di questa rassegna culturale»

MI_MarcheIperespressioniste è realizzato grazie al contributo di Regione Marche, Rete Museale dei Sibillini, Arci Marche, Sibillini Live Festival, Unione Montana dei Monti Azzurri, Comuni di Ascoli Piceno, Belforte del Chienti, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Serra de’ Conti, Serrapetrona, e in collaborazione con l’associazione NotteNera.