CINEMA - Si gira la vicenda di Giorgia Benusiglio che stava per morire a causa di una pasticca d"ectasy. L'attrice nei panni del medico che la salverà

di Maurizio Verdenelli

«Amo i temi d’impegno sociale e dunque non potevo dire no a Simone Riccioni, protagonista e produttore de ‘La seconda volta’, regia di Alberto Gelbi. Un film (leggi l’ articolo) che si sta girando sul territorio maceratese al centro la vicenda di Giorgia Benusiglio che stava per morire a causa di una pasticca d”ectasy». Parola di Isabel Russinova: in questi giorni sta girando all’ospedale di Recanati nel ruolo della primaria che salverà alla fine di una lunga ‘lotta’ la ragazza al centro rella trama.

Da Recanati si vedono le guglie della Santa Casa di Loreto dove l’ex primadonna della Rai ha di recente concluso un percorso affascinante, ‘Le viaggiatrici’ con grandi interpreti femminili. Isabel ha dato corpo e voce alla figura orante della Preghiera alla Madre di Dio. Due anni fa era stata al centro di un grande evento drammaturgico in teatro a Loreto recitando le poesie di Karol Wojtyla, san Giovanni Paolo II. Per Isabel ancora un impegno nelle Marche, la sua seconda patria d elezione avendo sposato un regista elpidiense. «Non potrei mai rinunciate a questa meravigliosa regione al plurale».