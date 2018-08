FOTOGRAFIA - Sabato 25 agosto alle 18 al centro commerciale la cerimonia conclusiva della seconda edizione della manifestazione organizzata dal circolo "Il Faro" e patrocinato dal Comune

Presentata questa mattina, in sala Giunta, la seconda edizione del Trofeo Città di Civitanova ideato dal circolo fotografico “Il Faro” (presieduto da Sandro Scagnoli), e patrocinato dal Comune di Civitanova. L’obiettivo è quello di valorizzare la fotografia del nostro territorio e promuoverla a livello nazionale, veicolando anche il nome della città. Il concorso ha avuto un grande successo con oltre trecentocinquanta immagini ricevute da tutte le regioni italiane, 43 i partecipanti e cinquanta le foto selezionate per la mostra che si aprirà sabato 25 agosto, alle 18, al Centro Commerciale “Il Cuore Adriatico”, dove le foto migliori, scelte dalla giuria, saranno premiate alla presenza degli autori. La giuria era composta da: Claudio Marcozzi, fotografo professionista, giornalista, critico fotografico; Daniele Cinciripini: docente di fotografia presso l’università di Teramo, fotografo; Marcello Tramandoni: fotografo Fiaf, onoreficenza Afi; Vincenzo Marzocchini: Critico e storico della fotografia, fotografo. «Ripetiamo questa bella iniziativa del circolo fotografico “Il Faro”, impegnato nello sviluppo della cultura fotografica – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Maika Gabellieri. Il connubio tra foto e centro commerciale si è rivelato molto gradito ed è stato apprezzato dai clienti che possono fruire dell’arte, gratuitamente, e in spazi insoliti». Il direttore del Cuore Adriatico, Giulia Gamberini, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra privati e Comune. «Le belle foto esposte – ha detto – rafforzano l’immagine del centro commerciale e il forte legame con la città. Voglio complimentarmi con l’Amministrazione per la bellissima stagione estiva e il successo delle iniziative organizzate questa estate». Questi i nomi dei vincitori che saranno premiati sabato: Vincitore del Trofeo Città di Civitanova Marche 2° Edizione – Adriano Boscato, da Vicenza, per la sezione “Emozione” Premiato per il complesso di tutte le opere.

Tema “EMOZIONE”: 1° Michel Goncalves di Recanati (con l’Opera “I Colori della vita”); 2° Antonella Gamberucci di Cecina (con l’Opera “Riflessioni Adolescenziali”); 3° Daniele Ferretti di Ancona (con l’Opera “Scappatella”).

Tema “LIBERO”: 1° Giulio Montini di Como (con l’Opera “ETIOPIA”); 2° Raimondo Fulcheri di Biella (con l’Opera “Luci e Ombre”); 3° Elio Randi di Ravenna (con l’Opera “Mongolian Man”).

La mostra resterà aperta fino al 9 settembre.