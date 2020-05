TOLENTINO - Il costo dell'opera sarà di 207mila euro

Danni sulle strade dopo il sisma, approvato il progetto esecutivo per i lavori sulla comunale Ancajano. Il costo è di 207mila euro. Il comune di Tolentino aveva dichiarato, come ente gestore delle strade comunali di Ancajano, Baroncia, Corta del Colle, via del Ponte e via Nazionale, di poter attuare direttamente tali interventi a condizione di potersi avvalere delle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale. La Regione Marche ha comunicato all’Anas il parere favorevole alla realizzazione diretta degli interventi da parte degli enti gestori richiedenti, tra i quali il comune di Tolentino, subordinandolo all’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie. Il trasferimento delle somme richieste è stato confermato. L’Anas ha poi comunicato al Comune che nell’ambito del terzo stralcio del programma è previsto che l’ente gestore provveda all’attuazione degli interventi sulle cinque strade indicate per un totale di un milione e 202mila euro, precisando che in qualità di ente attuatore il Comune ha facoltà di avvalersi degli strumenti di accelerazione dei procedimenti amministrativi ordinari. La giunta comunale, preso atto delle risultanze della conferenza di servizi, ha approvato il progetto esecutivo per Ancajano.