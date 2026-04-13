Dura poco l’avventura di Silva,
la Civitanovese valuta un ritorno:
Marinelli o Mercanti
ECCELLENZA - Saltata la panchina rossoblu dopo la sconfitta interna con la Jesina
Dopo la sconfitta interna di ieri con la Jesina, la Civitanovese ha esonerato l’allenatore Massimo Silva. Il tecnico 75enne era subentrato lo scorso 23 febbraio a Daniele Marinelli ma i risultati non sono arrivati e la formazione rossoblu è ancora ultima in classifica nel campionato di Eccellenza. La società del presidente Borrelli sta valutando un ritorno in panchina proprio di Daniele Marinelli (contattato dalla dirigenza) o dell’altro ex Andrea Mercanti.
La nota del club: «La Civitanovese Calcio 1919 comunica di aver interrotto, di comune accordo, il rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra, Massimo Silva. La società desidera ringraziare mister Silva per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il periodo alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera. Nei prossimi giorni verranno comunicate le decisioni in merito alla nuova guida tecnica della prima squadra».
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Secondo me lo dovevano prendere l’estate scorsa e non alla fine del campionato a mister SILVA.