Vandali tagliano cavo della luce,
l’amministrazione: «Diamo fastidio»
PIORACO - Il danno è stato scoperto questa mattina in località Madonnetta. Il Comune: «Ci spendiamo per offrire il servizio migliore possibile». Telecamere al vaglio
Vandali “tagliano” la luce pubblica. È successo tra ieri sera e questa mattina a Pioraco. Un cavo della luce, legato a un palo in località Madonnetta, è stato reciso con un taglio preciso, evidentemente fatto con un paio di forbici o una lama.
Non si conosce l’identità di chi ha compiuto il gesto, ma si proverà a capire qualcosa di più dalla videosorveglianza. A segnalare il fatto, lo stesso comune di Pioraco.
«Questa mattina in località Madonnetta – si legge nella nota del Comune – è stato rinvenuto un cavo di alimentazione della pubblica illuminazione che presentava un taglio netto eseguito con forbici o altro strumento simile. Il taglio è con ogni probabilità stato eseguito da un personaggio al quale dà fastidio l’operato dell’amministrazione che si spende per offrire il servizio migliore possibile. Il territorio comunale è dotato di telecamere che possono aiutare ad individuare il responsabile di tale atto con le conseguenze del caso».
Se quel cavo è della luce io sono Tesla. Palo arrugginito è fascetta de plastica…..se li fate così i lavori….