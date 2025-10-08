Vandali “tagliano” la luce pubblica. È successo tra ieri sera e questa mattina a Pioraco. Un cavo della luce, legato a un palo in località Madonnetta, è stato reciso con un taglio preciso, evidentemente fatto con un paio di forbici o una lama.

Non si conosce l’identità di chi ha compiuto il gesto, ma si proverà a capire qualcosa di più dalla videosorveglianza. A segnalare il fatto, lo stesso comune di Pioraco.

«Questa mattina in località Madonnetta – si legge nella nota del Comune – è stato rinvenuto un cavo di alimentazione della pubblica illuminazione che presentava un taglio netto eseguito con forbici o altro strumento simile. Il taglio è con ogni probabilità stato eseguito da un personaggio al quale dà fastidio l’operato dell’amministrazione che si spende per offrire il servizio migliore possibile. Il territorio comunale è dotato di telecamere che possono aiutare ad individuare il responsabile di tale atto con le conseguenze del caso».