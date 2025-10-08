Una mostra sulla fisica quantistica in occasione del conferimento del premio Nobel agli scienziati John Clarke, Michel Devoret e John Martinis. A organizzarla l’Università di Camerino. L’evento intitolato “Quantum: la fisica quantistica è per tutti” si svolgerà dal 20 ottobre al 14 novembre al Campus universitario di via D’Accorso a Camerino.

L’iniziativa rientra tra le attività di public engagement del National quantum science and technology institute (Nqsti), la principale infrastruttura italiana dedicata alle scienze e tecnologie quantistiche, promossa proprio dall’Università di Camerino.

Intanto Unicam ha accolto con soddisfazione la notizia del conferimento del premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis, «per i loro fondamentali contributi alla comprensione della meccanica quantistica su scala macroscopica. Con i loro esperimenti, condotti a partire dagli anni Ottanta, i tre scienziati hanno dimostrato che le “stranezze” del mondo quantistico non si manifestano solo nel microscopico regno di atomi e particelle, ma anche in circuiti elettronici superconduttori, visibili persino a occhio nudo. Questi circuiti, raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto (-273 °C), possono mostrare fenomeni quantistici come correnti che scorrono simultaneamente in direzioni opposte e livelli energetici quantizzati, analoghi a quelli degli atomi».

«Oggi, le loro scoperte – sottolinea il fisico e direttore della scuola di Scienze e tecnologie, David Vitali – costituiscono la base dello sviluppo dei dispositivi quantistici di nuova generazione, dai sensori ultrasensibili ai computer quantistici, che promettono di rivoluzionare la ricerca scientifica e la tecnologia, con importanti applicazioni già sviluppate da colossi come Google e Ibm, oltre che da centri di ricerca in Europa e in Cina».

Da oltre trent’anni, la sezione di Fisica della scuola di Scienze e tecnologie dell’Università di Camerino «è riconosciuta a livello internazionale come centro di eccellenza per la ricerca nel campo della Fisica quantistica» dicono da Unicam. L’ingresso alla mostra è gratuito, ma è necessaria la prenotazione attraverso il modulo online disponibile cliccando qui.