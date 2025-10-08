Le stranezze del mondo quantistico
in una mostra targata Unicam
CAMERINO - L'iniziativa in occasione dell'assegnazione del premio Nobel per la Fisica 2025 si svolgerà dal 20 ottobre al 14 novembre al Campus universitario
Una mostra sulla fisica quantistica in occasione del conferimento del premio Nobel agli scienziati John Clarke, Michel Devoret e John Martinis. A organizzarla l’Università di Camerino. L’evento intitolato “Quantum: la fisica quantistica è per tutti” si svolgerà dal 20 ottobre al 14 novembre al Campus universitario di via D’Accorso a Camerino.
L’iniziativa rientra tra le attività di public engagement del National quantum science and technology institute (Nqsti), la principale infrastruttura italiana dedicata alle scienze e tecnologie quantistiche, promossa proprio dall’Università di Camerino.
Intanto Unicam ha accolto con soddisfazione la notizia del conferimento del premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis, «per i loro fondamentali contributi alla comprensione della meccanica quantistica su scala macroscopica. Con i loro esperimenti, condotti a partire dagli anni Ottanta, i tre scienziati hanno dimostrato che le “stranezze” del mondo quantistico non si manifestano solo nel microscopico regno di atomi e particelle, ma anche in circuiti elettronici superconduttori, visibili persino a occhio nudo. Questi circuiti, raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto (-273 °C), possono mostrare fenomeni quantistici come correnti che scorrono simultaneamente in direzioni opposte e livelli energetici quantizzati, analoghi a quelli degli atomi».
«Oggi, le loro scoperte – sottolinea il fisico e direttore della scuola di Scienze e tecnologie, David Vitali – costituiscono la base dello sviluppo dei dispositivi quantistici di nuova generazione, dai sensori ultrasensibili ai computer quantistici, che promettono di rivoluzionare la ricerca scientifica e la tecnologia, con importanti applicazioni già sviluppate da colossi come Google e Ibm, oltre che da centri di ricerca in Europa e in Cina».
Da oltre trent’anni, la sezione di Fisica della scuola di Scienze e tecnologie dell’Università di Camerino «è riconosciuta a livello internazionale come centro di eccellenza per la ricerca nel campo della Fisica quantistica» dicono da Unicam. L’ingresso alla mostra è gratuito, ma è necessaria la prenotazione attraverso il modulo online disponibile cliccando qui.