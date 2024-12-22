di Luca Patrassi

In Provincia vive un po’ meno “assediato” di quanto avvenga in Comune, sembra perfino rilassato. L’incontro con il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli è in Provincia ma si parla, perlopiù, di Macerata. Tra passato e, principalmente, futuro. Dalla candidatura bis, o meno, ai progetti e alle liste da mettere in campo. Partenza “alla Marzullo”, per la serie si faccia una domanda e si dia una risposta”. «Ho letto che a Pesaro il sindaco ha tagliato 21 auto. Io che taglio? Di auto non ne abbiano una, vado in giro con la mia, mi pago le spese, non porto una ricevuta in Comune e in Provincia. Per gli auguri di Natale in Provincia ci ho pensato io, in Comune lo stesso ma ho fatto tirar fuori i soldi anche agli assessori».

Chiusura di anno, la cosa più carina del 2024? Magari anche della legislatura, visto che siamo quasi al termine pur se con i supplementari accordati per via dello stop Covid.

«Sicuramente il sottopassaggio di via Roma quando sarà finito. Manca poco, i tecnici mi dicono che taglieremo il nastro entro la primavera prossima. C’è stato uno stop per consentire la rivisitazione del progetto iniziale per realizzarlo a scivolo ed evitare qualunque rischio legato alle bombe d’acqua. Anche il sottopassaggio di via Marche è stata un’opera storica che ha cancellato i problemi ultradecennali di viabilità del rione ed ora procederemo con la scuola e la bretella su via Ancona. Certo, i lavori sono belli ma creano anche disagi per via dei tanti cantieri come accade ora in via dei Velini ma dove infine beneficeremo dei risultati».

Lavori finiti ora in un cono d’ombra, si inizia dal centro fiere di Villa Potenza.

«I lavori sono quasi ultimati, anche in questo caso si arriverà ai primi mesi del 2025. Il problema è la gestione che dovrà essere pubblico- privata e chi mette i soldi all’inizio per partire con una società che abbia 3/4 milioni da investire per gli arredi, la promozione. Ci saranno un albergo, un ristorante, un padiglione da dedicare alla didattica, alla formazione».

Le piscine?

«Entro la primavera al massimo devono chiudere. E’ un merito dell’amministrazione precedente, un’opera che serve alla città». Le strade: «Siamo in azione per la progettazione della Regina, alla ricerca dei fondi necessari. Sono due le cose che vorrei realizzare: la strada dalla fiera fino al casello di Porto Potenza Picena e sull’altro versante fino a Castelraimondo e poi a Macerata la strada che dalla caserma dei vigili del fuoco arrivi al sottopasso».

La viabilità.

«Il problema del traffico a Macerata è che chi entra dalle direttrici principali poi deve passare da corso Cavour o da corso Cairoli. E’ prossima alla cantierizzazione via Mattei-La Pieve, poi via dei Velini sarà una strada di quartiere, ci saranno il raddoppio del ponte di Piediripa e lo svincolo sulla statale a San Claudio».

Ci sono stati i fondi enormi del Pnrr, altri dal Governo e dalla Regione, avete beneficiato di una congiuntura favorevole o comunque siete stati capaci di farvi finanziare tanti progetti. Qualcosa però sembra scomparso dai radar: il centro commerciale Simonetti?

«Lo porteremo in Consiglio prima o poi, il Consiglio è sovrano e deciderà. Penso entro gennaio».

Il parcheggio di Rampa Zara?

«Stiamo vedendo, ma faremo un parcheggio a raso, non altro, non abbiamo i tanti milioni necessari per altre soluzioni ipotizzate. L’idea è quella comunque di passare sotto la strada evitando attraversamenti con gli attracchi meccanizzati. Sarebbe bello poter salire attraverso il cortile della questura e della prefettura, forse è solo un sogno. A quel punto tolgo le auto dalla piazza. I finanziamenti. Possibile un project a 20 anni».

Il tempo di evocare la parola elezioni e il sindaco gioca di anticipo.

«Vuoi sapere se mi candido? L’altra volta, quando mi sono deciso a candidarmi, ho visto San Pietro con la barba tra le nuvole. Stavolta, se lo rivedo, vedremo. Devo metterla sullo scherzo dopo quello che ho passato, ho rischiato di morire. Sono andato in ospedale per farmi una visita cardiologica, mi hanno detto che se non fossi andato quella mattina non sarei arrivato vivo alla sera. Il mio bilancio – a parte la fatica che faccio, mi riposo un giorno a Natale – è positivo. Sono in mezzo alle persone, ne ho conosciute tantissime, e ne sono felice: il problema è che non posso fare tutto da solo, mi serve un’equipe che lavori in sinergia».

Questa squadra ora non ce l’ha? Alla domanda il sindaco risponde con una eloquente espressione del volto. Allora, sembra di capire che sia più orientato verso il bis che in senso contrario?

«Mi ricandiderò, ma non lo so. A novembre 2026 compirò 70 anni, la famiglia? Io gli anni non me li sento ma vorrei tranquillità. Il primo mandato è sempre difficile, il secondo è peggiore se non ci metti le mani per bene».

Parcaroli introduce un tema non secondario.

«Chi dice che i partiti mi vogliano? Forse i cittadini sì, ma gli altri? Deciderò deciderò dopo l’estate prossima, tocca vedere se la politica mi vuole o no, forse stanno già facendo il dopo Parcaroli».

Dopo le Regionali? Come vede l’eventuale confronto Acquaroli-Ricci?

«Acquaroli ha dalla sua il lavoro svolto come governatore della Regione, Ricci è stato sindaco di Pesaro. Sono due cose diverse, Acquaroli comunicherà tutto quello che ha fatto per i marchigiani: Macerata ha avuto un sostegno impoirtante dalla Regione e dal governatore Acquaroli».

Una cosa che l’ha delusa in questi anni?

«L’atteggiamento dell’opposizione, la politica deve essere compatta nel perseguire il bene dei cittadini ed invece se io dico a loro dicono b, se io dico b loro dicono a. Se fossi stato all’opposizione voterei le cose che sono utili alla città, è più bello essere costruttivi».

Le divisioni in giunta?

«Contrasti tra alcuni assessori ma gli impatti sono più virtuali che reali, hanno una rilevanza mediatica ma nessuna base concreta».

Una cosa che non rifarebbe?

C’è una lunga pausa di riflessione ed arriva la risposta: «Magari rivedere alcune deleghe in base alle capacità dimostrate. Sono entrato in politica non conoscendo nessuno, mi sono fatto le ossa. Andrebbe comunicato tutto quello che si fa, anche se io sono più portato a fare, a risolvere i problemi».

La lista civica Parcaroli sembra essere implosa all’indomani della mancata conferma del suo coordinatore Gianluca Micucci Cecchi al vertice dell’Apm, peraltro il gruppo aveva già registrato alcune uscite di scena (De Padova, Leombruni). Cosa pensa di fare nel caso si dovesse ricandidare?

«Rifarei una lista civica scegliendo le persone».

Grandi opere, elezioni ma c’è anche un’emergenza sociale legata alle difficoltà anche economiche che le persone affrontano.

«Il nostro bilancio è per la maggior parte caratterizzato dagli investimenti per il sociale, ma dobbiamo anche considerare che Macerata si caratterizza per le attività culturali, bisogna trovare i soldi per sostenere l’azione di chi fa il bene della città. I fondi arrivano dalle entrate, non posso però fare i bilanci con le multe, non sarò mai tra quelli che piazzano gli autovelox per fare cassa. Dobbiamo invece lavorare per attrarre gli investimenti, abbiamo 70 ettari a Valleverde che devono partire. Il centro commerciale può essere un volano per la città, diversamente va come abbiamo visto finora con le imprese che investono a Corridonia e a Montecassiano e a Macerata restano con il cerino in mano».

Lo Sferisterio?

«Sono fiducioso nell’azione che svolgeranno la sovrintendente e il direttore che abbiamo scelto. Dobbiamo essere attenti».

Che segnali ha sul versante delle imprese?

«Basta guardare cosa accade a Fabriano con le multinazionali. Qui abbiamo tutte piccole aziende, il problema è garantire lo sbocco sui mercati esteri e trovarne di nuovi. Non è facile, è dura per tutti. Viviamo nel benessere, c’è un eccesso di consumi, ma ci sono persone che sono in difficoltà, che non arrivano a fine mese: dobbiamo pensare al lavoro, a cercare di essere attrattivi come territorio».