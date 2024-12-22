Parcaroli: «Ho rischiato di morire,
non posso fare tutto, serve una squadra.
Ricandidarmi? Forse sì, rifarei una civica»

INTERVISTA al sindaco di Macerata che ha ricordato il recente intervento chirurgico. I sottopassi di via Roma e del rione Marche tra gli interventi più importanti del 2024. «Tra pochi mesi pronte una lunga serie di opere. Le sfide: attrarre investimenti, creare lavoro e pensare al sociale». In vista delle elezioni slittate a primavera 2026: «Compirò 70 anni, vorrei più tranquillità. Se sarò il candidato formerò una lista scegliendo io le persone. Da rivedere alcune deleghe agli assessori». La delusione più grande? «L'atteggiamento dell'opposizione, votano contro a prescindere senza pensare al bene della città»

- caricamento letture
Parcaroli_Consiglio-Comunale_Sanita_FF-9-650x434

Il sindaco Sandro Parcaroli

di Luca Patrassi

In Provincia vive un po’ meno “assediato” di quanto avvenga in Comune, sembra perfino rilassato. L’incontro con il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli è in Provincia ma si parla, perlopiù, di Macerata. Tra passato e, principalmente, futuro. Dalla candidatura bis, o meno, ai progetti e alle liste da mettere in campo. Partenza “alla Marzullo”, per la serie si faccia una domanda e si dia una risposta”. «Ho letto che a Pesaro il sindaco ha tagliato 21 auto. Io che taglio? Di auto non ne abbiano una, vado in giro con la mia, mi pago le spese, non porto una ricevuta in Comune e in Provincia. Per gli auguri di Natale in Provincia ci ho pensato io, in Comune lo stesso ma ho fatto tirar fuori i soldi anche agli assessori».

Via-Roma_Sottopasso_FF-6-325x217

Il cantiere del sottopasso ferroviario in via Roma

Chiusura di anno, la cosa più carina del 2024? Magari anche della legislatura, visto che siamo quasi al termine pur se con i supplementari accordati per via dello stop Covid.

«Sicuramente il sottopassaggio di via Roma quando sarà finito. Manca poco, i tecnici mi dicono che taglieremo il nastro entro la primavera prossima. C’è stato uno stop per consentire la rivisitazione del progetto iniziale per realizzarlo a scivolo ed evitare qualunque rischio legato alle bombe d’acqua. Anche il sottopassaggio di via Marche è stata un’opera storica che ha cancellato i problemi ultradecennali di viabilità del rione ed ora procederemo con la scuola e la bretella su via Ancona. Certo, i lavori sono belli ma creano anche disagi per via dei tanti cantieri come accade ora in via dei Velini ma dove infine beneficeremo dei risultati».

Il-cantiere-del-nuovo-Centro-Fiere-3-325x183

Il cantiere del nuovo Centro Fiere a Villa Potenza

Lavori finiti ora in un cono d’ombra, si inizia dal centro fiere di Villa Potenza.

«I lavori sono quasi ultimati, anche in questo caso si arriverà ai primi mesi del 2025. Il problema è la gestione che dovrà essere pubblico- privata e chi mette i soldi all’inizio per partire con una società che abbia 3/4 milioni da investire per gli arredi, la promozione. Ci saranno un albergo, un ristorante, un padiglione da dedicare alla didattica, alla formazione».

Via-Marche_Sottopasso_FF-15-650x434

Lo scorso 6 dicembre l’inaugurazione del sottopasso di Rione Marche

Le piscine?

«Entro la primavera al massimo devono chiudere. E’ un merito dell’amministrazione precedente, un’opera che serve alla città». Le strade: «Siamo in azione per la progettazione della Regina, alla ricerca dei fondi necessari. Sono due le cose che vorrei realizzare: la strada dalla fiera fino al casello di Porto Potenza Picena e sull’altro versante fino a Castelraimondo e poi a Macerata la strada che dalla caserma dei vigili del fuoco arrivi al sottopasso».

La viabilità.

«Il problema del traffico a Macerata è che chi entra dalle direttrici principali poi deve passare da corso Cavour o da corso Cairoli. E’ prossima alla cantierizzazione via Mattei-La Pieve, poi via dei Velini sarà una strada di quartiere, ci saranno il raddoppio del ponte di Piediripa e lo svincolo sulla statale a San Claudio».

Ci sono stati i fondi enormi del Pnrr, altri dal Governo e dalla Regione, avete beneficiato di una congiuntura favorevole o comunque siete stati capaci di farvi finanziare tanti progetti. Qualcosa però sembra scomparso dai radar: il centro commerciale Simonetti?

«Lo porteremo in Consiglio prima o poi, il Consiglio è sovrano e deciderà. Penso entro gennaio».

Il parcheggio di Rampa Zara?

«Stiamo vedendo, ma faremo un parcheggio a raso, non altro, non abbiamo i tanti milioni necessari per altre soluzioni ipotizzate. L’idea è quella comunque di passare sotto la strada evitando attraversamenti con gli attracchi meccanizzati. Sarebbe bello poter salire attraverso il cortile della questura e della prefettura, forse è solo un sogno. A quel punto tolgo le auto dalla piazza. I finanziamenti. Possibile un project a 20 anni».

parcaroli_pellone

Parcaroli dopo l’intervento di fine ottobre con i medici che, dichiarò, “mi hanno salvato la vita”

Il tempo di evocare la parola elezioni e il sindaco gioca di anticipo.

«Vuoi sapere se mi candido? L’altra volta, quando mi sono deciso a candidarmi, ho visto San Pietro con la barba tra le nuvole. Stavolta, se lo rivedo, vedremo. Devo metterla sullo scherzo dopo quello che ho passato, ho rischiato di morire. Sono andato in ospedale per farmi una visita cardiologica, mi hanno detto che se non fossi andato quella mattina non sarei arrivato vivo alla sera. Il mio bilancio – a parte la fatica che faccio, mi riposo un giorno a Natale – è positivo. Sono in mezzo alle persone, ne ho conosciute tantissime, e ne sono felice: il problema è che non posso fare tutto da solo, mi serve un’equipe che lavori in sinergia».

Questa squadra ora non ce l’ha? Alla domanda il sindaco risponde con una eloquente espressione del volto. Allora, sembra di capire che sia più orientato verso il bis che in senso contrario?

«Mi ricandiderò, ma non lo so. A novembre 2026 compirò 70 anni, la famiglia? Io gli anni non me li sento ma vorrei tranquillità. Il primo mandato è sempre difficile, il secondo è peggiore se non ci metti le mani per bene».

Parcaroli introduce un tema non secondario.

«Chi dice che i partiti mi vogliano? Forse i cittadini sì, ma gli altri? Deciderò deciderò dopo l’estate prossima, tocca vedere se la politica mi vuole o no, forse stanno già facendo il dopo Parcaroli».

Parcaroli_Acquaroli_Consiglio-Comunale_Sanita_FF-28-325x217

Parcaroli con il governatore Acquaroli durante il discusso incontro sulla sanità di venerdì scorso

Dopo le Regionali? Come vede l’eventuale confronto Acquaroli-Ricci?

«Acquaroli ha dalla sua il lavoro svolto come governatore della Regione, Ricci è stato sindaco di Pesaro. Sono due cose diverse, Acquaroli comunicherà tutto quello che ha fatto per i marchigiani: Macerata ha avuto un sostegno impoirtante dalla Regione e dal governatore Acquaroli».

Una cosa che l’ha delusa in questi anni?

«L’atteggiamento dell’opposizione, la politica deve essere compatta nel perseguire il bene dei cittadini ed invece se io dico a loro dicono b, se io dico b loro dicono a. Se fossi stato all’opposizione voterei le cose che sono utili alla città, è più bello essere costruttivi».

Le divisioni in giunta?

«Contrasti tra alcuni assessori ma gli impatti sono più virtuali che reali, hanno una rilevanza mediatica ma nessuna base concreta».

Una cosa che non rifarebbe?

C’è una lunga pausa di riflessione ed arriva la risposta: «Magari rivedere alcune deleghe in base alle capacità dimostrate. Sono entrato in politica non conoscendo nessuno, mi sono fatto le ossa. Andrebbe comunicato tutto quello che si fa, anche se io sono più portato a fare, a risolvere i problemi».

SandroParcaroli_Lista_FF-4-325x217

Gianluca Micucci Cecchi (ex presidente Apm) alla guida dell’ex civica Parcaroli che ha rotto con il sindaco

La lista civica Parcaroli sembra essere implosa all’indomani della mancata conferma del suo coordinatore Gianluca Micucci Cecchi al vertice dell’Apm, peraltro il gruppo aveva già registrato alcune uscite di scena (De Padova, Leombruni). Cosa pensa di fare nel caso si dovesse ricandidare?

«Rifarei una lista civica scegliendo le persone».

Grandi opere, elezioni ma c’è anche un’emergenza sociale legata alle difficoltà anche economiche che le persone affrontano.

«Il nostro bilancio è per la maggior parte caratterizzato dagli investimenti per il sociale, ma dobbiamo anche considerare che Macerata si caratterizza per le attività culturali, bisogna trovare i soldi per sostenere l’azione di chi fa il bene della città. I fondi arrivano dalle entrate, non posso però fare i bilanci con le multe, non sarò mai tra quelli che piazzano gli autovelox per fare cassa. Dobbiamo invece lavorare per attrarre gli investimenti, abbiamo 70 ettari a Valleverde che devono partire. Il centro commerciale può essere un volano per la città, diversamente va come abbiamo visto finora con le imprese che investono a Corridonia e a Montecassiano e a Macerata restano con il cerino in mano».

Lo Sferisterio?

«Sono fiducioso nell’azione che svolgeranno la sovrintendente e il direttore che abbiamo scelto. Dobbiamo essere attenti».

Che segnali ha sul versante delle imprese?

«Basta guardare cosa accade a Fabriano con le multinazionali. Qui abbiamo tutte piccole aziende, il problema è garantire lo sbocco sui mercati esteri e trovarne di nuovi. Non è facile, è dura per tutti. Viviamo nel benessere, c’è un eccesso di consumi, ma ci sono persone che sono in difficoltà, che non arrivano a fine mese: dobbiamo pensare al lavoro, a cercare di essere attrattivi come territorio».

Il dottor Pellone racconta l’intervento: «Discendente anteriore ristretta del 99%» Parcaroli: «Mi hanno salvato la vita»

Il sindaco Parcaroli operato d’urgenza per un’arteria occlusa al 99%

Ufficiale: slittano le elezioni comunali. Si allunga il mandato Parcaroli: resterà sindaco fino a primavera 2026

Articoli correlati

palestra-scherma-piediripa

Iommi firma l’attacco di Natale, ennesimo scontro interno con Marchiori Nel mirino c’è la palestra di Piediripa

Ex-Casermette_FF-12-55x55

Parco urbano, area giochi e piazzetta: il nuovo volto delle ex Casermette «Un’opera d’arte per la città»

Rendering-ciclovia-650x488-1-55x55

La bici trova il suo “Anello”, approvato il progetto ciclopedonale: «Macerata più attraente per i turisti»

ViaTrento_Edilizia_FF-11-55x55

Nuova Via Trento, si torna al lodo: «E’ esecutivo, riconosce che il Comune deve risarcire alla società 2,8 milioni»

Iommi_Caldarelli_Consiglio-Comunale_FF-19-55x55

Si riqualifica la parte finale di via Roma, spazio commerciale da 2.500 metri quadri. Iommi: «Lo stabile rischiava il degrado»

Parcaroli_Consiglio-Comunale_Bambini_FF-1-55x55

Passa l’affare a tre da 400mila euro fra Comune, Unimc e Intermesoli. L’opposizione: «Ci sono tante ombre»

Perticarari_ConsiglioComunale_FF-13-55x55

Opere pubbliche, il dem Perticarari attacca: «Cosa lascia l’amministrazione? Nulla»

intervalliva-macerata-e1733930509539-55x55

Via Mattei-Pieve, si entra nel vivo: al via i monitoraggi ambientali. Progetto esecutivo entro 4 mesi

lavori-fontescodella

Restyling di Fontescodella, Iommi lancia bordate ai suoi via social: «Cemento armato al posto del legno»

Pieve-zona-nuovo-autovelox-2-55x55

Stop agli incidenti alla Pieve: a gennaio arriva l’autovelox «C’è l’autorizzazione della Prefettura»

Via-Marche_Sottopasso_FF-13-55x55

Ecco il sottopasso di rione Marche (Foto) «Non sembra nemmeno il posto in cui fino a ieri si passava a fatica»

Rione-Marche_Sottopasso_Ferroviaria_Ferrovia_FF-1-55x55

Nuovo sottopasso in rione Marche, apre 60 anni dopo una storica protesta. «Ora scuola e bretella con via Ancona»

fontescodella2-55x55

Work in progress a Fontescodella, il polo sportivo sta prendendo forma

Albero-Natale_FF-8-55x55

Toni accesi all’incontro con i negozianti. «Collaborazione? Siete ridicoli» Parcaroli: «Dobbiamo lavorare uniti»

piazza-liberta-macerata

Ordinanza per ridurre l’inquinamento, Cicarè: «Centro storico distrutto e chiedono di spegnere il camino»

IMG20241202105104-55x55

Sosta “pazza” in piazza Vittorio Veneto

case-popolari-ex-cus0-55x55

Accordo tra Intermesoli, Unimc e Comune: un affare da 400mila euro tra debiti estinti, permute e cessioni

Ascensore-su-palazzo-Ugolini

Sottopasso di piazza Garibaldi, il cantiere bloccato dai cavi di nessuno

Laviano_Parcaroli_RaccoltaRifiuti_FF-6-55x55

L’assessora Laviano chiede chiarimenti sui contributi per alcuni mercatini Esplode la rabbia del sindaco Parcaroli

TrsitanoLuchetti_PianoScuola_FF-11-55x55

Indennità di risultato ai dirigenti: stanziati 67mila euro

ARCI_FF-1-55x55

Bianchini contro il Comune: «Finanziano solo i dj set in piazza, va premiato chi lavora veramente sulla città»

Natale-programma_FF-7-55x55

Natale, torna la ruota ai Giardini Diaz e arriva il villaggio di Harry Potter. Ci sarà anche un super ospite top secret

Maggioranza_Consiglio-Comunale_FF-14-55x55

Non passa la mozione Dem su Simonetti. Pueri Cantores: Lega e assessora in difficoltà

aldo-alessandrini-lega

Variazione di bilancio: emendamento Lega per dare 12.500 euro ai Pueri Cantores Divisa la maggioranza, le regole da rispettare

graffiti-macerata

Scritte e graffiti in centro storico nella notte della movida universitaria e della manifestazione pro Palestina

anello-ciclopedonale-giardinia-diaz-3-55x55

La giunta vuole “rigenerare” Macerata, via libera al restyling dei parchi: sul piatto 1,7 milioni del Pnrr

Laviano_FF-8-55x55

L’assessora Laviano smentisce le voci: «Non mi sono dimessa dalla giunta» Il messaggio ai commercianti del centro


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X