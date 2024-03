di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Prime operazioni per l’avvio della produzione nel nuovo stabilimento civitanovese di Louis Vuitton. La griffe francese infatti da oggi ha avviato le attività per predisporre l’apertura del nuovo stabilimento in zona industriale tra via Ferrari e via Gobetti. Il marchio riunisce 75 brand che vanno dalla moda alla pelletteria, dalla cosmesi e profumeria al settore lusso e gioielli.

A Civitanova verranno prodotte calzature fino a mille paia al giorno. Al momento ad essere stato attivato è il deposito materie prime dove in questo momento hanno iniziato a lavorare i primi dipendenti che si occuperanno del trasferimento di macchinari e materie prime e le prime auto hanno iniziato ad occupare il parcheggio del piazzale.

A pieno regime saranno 500 i dipendenti che impiegherà lo stabilimento. La fabbrica occupa uno spazio di 7mila metri quadrati e oltre alle aree produttive ci sono anche spazi comuni come la mensa e un locale living per momenti di pausa. A breve verrà ultimato anche il secondo padiglione e la produzione raddoppierà. Il direttore dello stabilimento è Federico Bartoli, manager toscano con significative esperienze nel mondo della calzatura. La scelta di Civitanova non è stata casuale. La Manufacture de Souliers Louis Vuitton, infatti produce scarpe da uomo e da donna e per le calzature, lo storico marchio francese ha scelto il cuore del distretto calzaturiero marchigiano già da tempo attraverso un laboratorio produttivo dove venivano realizzate sneakers per conto della Louis Vuitton. L’apertura vera e propria dello stabilimento con l’inaugurazione ufficiale è prevista fra un mese e mezzo circa.