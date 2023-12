Grave incidente stradale intorno alle 16 lungo la Statale, all’altezza della concessionaria Land Rover, tra il Cargopier e il McDonald’s.

Per cause in corso di accertamento, stando alle prime informazioni, un camion cassonato Iveco Eurocargo si è scontrato frontalmente con una Nissan Micra.

L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo.

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto delle ambulanze della Croce Gialla di Camerano, automedica di Osimo e Croce Verde di Castelfidardo.

La strada è stata chiusa alla viabilità dai carabinieri di Osimo, in entrambi i sensi di marcia, in modo tale da permettere le operazioni di soccorso.

Data la gravità, è stato richiesto anche l’intervento di Icaro, atterrato nei pressi di Busco, zona Cebi, a Osimo Stazione.

Sono tre i feriti trattati sul posto e trasportati tutti in codice rosso al pronto soccorso di Torrette, in gravi condizioni.

(redazione Ca)

(In aggiornamento)