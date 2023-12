Cammini Lauretani, il 6 dicembre la presentazione del secondo dei quattro virtual tour che rientra tra le iniziative del comune di Macerata per valorizzare e far conoscere le bellezze della Via Lauretana.

«Con i virtual tour concludiamo un progetto comunicativo e di promozione a 360 gradi, condiviso con il Tavolo di Concertazione e i 18 comuni del raggruppamento dell’area sisma di cui Macerata è capofila – dice l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi -. La valorizzazione turistica di questo patrimonio passa necessariamente anche attraverso le nuove tecnologie di realtà immersiva, che consentono a pellegrini e turisti di visitare in anteprima i luoghi di interesse storico, artistico e religioso che si incontrano lungo i Cammini Lauretani nel nostro territorio. Un ringraziamento particolare va alla Regione, Settore Turismo, con cui, attraverso gli uffici, abbiamo condotto un intenso lavoro di collaborazione».

Il secondo virtual tour è dedicato alla cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista e alla basilica della Madonna della Misericordia, due tra i principali beni culturali religiosi di Macerata. La presentazione si terrà dalle 17 alle 19,30 all’auditorium della biblioteca Mozzi-Borgetti.

L’evento prevede la visita virtuale alla cattedrale, curata da Ivano Palmucci, referente dell’Archivio della Diocesi di Macerata. Seguirà l’illustrazione della basilica della Madonna della Misericordia, curata dal rettore della basilica don Grigorij Linnik. Successivamente, la docente dell’Università di Macerata Francesca Coltrinari interverrà con una relazione accompagnata da video e immagini sui “Tesori del territorio lungo la Via Lauretana”: un breve viaggio tra i beni culturali da Treia a Pollenza, da Macerata fino ad Appignano, attraverso i valori più significativi, le connessioni e i collegamenti con il tema lauretano. Saranno distribuiti ai partecipanti gadget per il pellegrinaggio lauretano. Il virtual tour potrà essere seguito anche via streaming sulla pagina Facebook dei Cammini Lauretani (www.facebook.com/camminilauretani).