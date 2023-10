Christian Ciurlanti è diventato osteopata. Maceratese di 24 anni (abita a Sforzacosta), ha studiato 5 anni Osteopatia al Csot (Centro studi osteopatia tradizionale) di Roma. Mercoledì ha discusso la tesi descrivendo come l’osteopatia può influire positivamente sul sistema nervoso autonomo, cioè sullo stress, sui fattori ormonali e infiammatori. Lo ha dimostrato analizzando l’andamento del parametro Hrv (Indice di variabilità della frequenza cardiaca) cioè l’intervallo di tempo tra un battito e l’altro, in seguito a una serie di trattamenti eseguiti su atlete agoniste della Ginnastica Aerobica della società Ginnastica Macerata ( in primis su sua sorella Arianna Ciurlanti). Giovedì ha sostenuto invece l’esame pratico su un paziente davanti alla commissione degli osteopati ed ha ottenuto l’abilitazione ad esercitare la professione.

a lui i migliori auguri per un futuro splendente da parte della famiglia, i parenti e gli amici.

