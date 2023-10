«I miei clienti sono diventati i miei amici e, dopo questi otto anni insieme non posso che ringraziarli» così Wasim Atitallah, 31enne civitanovese, nato in Italia da genitori tunisini, gestore del punto vendita del pesce all’Eurospin di Tolentino saluta con grande rammarico la sua affezionata clientela attraverso una lettera.

«Sono stati 8 anni importantissimi per me – dice -, ho iniziato a 22 anni come dipendente poi a 25 ha preso il coraggio a 2 mani e ho deciso di acquisire direttamente la gestione della pescheria, supportato dalla fiducia che i clienti mi davano e dall’aiuto di mio fratello.

Negli anni mi hanno aiutato a crescere professionalmente e personalmente, si sono fidati talmente tanto dei miei consigli che con diversi di loro siamo diventati amici fuori dal lavoro, sono stato spesso invitato anche a cena.

Principalmente è perché tutte le notti vado al mercato ittico di Civitanova, scelgo personalmente ogni singola cassetta di pescato appena scaricato dai pescherecci pensando proprio ai gusti e alle richieste della mia clientela, si è instaura un rapporto tale di fiducia che è come se facessi la spesa per la mia famiglia». Purtroppo però vicende personali lo hanno portato a fare una scelta dolorosa e rinunciare alla gestione della pescheria tolentinate «ma resto comunque in contatto con i molti amici, amo questo lavoro e i rapporti interpersonali che mi ha permesso di creare».