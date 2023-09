Moto e suv si scontrano frontalmente, un 63enne trasportato a Torrette dall’eliambulanza.

E’ successo poco prima delle 10 in contrada Abbadia di Fiastra, comune di Tolentino, a circa 300 metri dalla ex scuola elementare, poco prima dell’incrocio con la provinciale 78. I due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Tolentino, che si sono occupati dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ad avere la peggio l’uomo che viaggiava in sella alla due ruote, un 63enne di Loro Piceno, che è finito sull’asfalto dopo il violento impatto, con la moto che si è spezzata dopo il tremendo urto frontale con il suv. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del luogo dell’incidente, gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’elicottero e predisposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Ancona in codice rosso per i diversi traumi riportati. Non è in pericolo di vita. Il conducente dell’auto, un 60enne di San Ginesio, è stato invece accompagnato dall’ambulanza al pronto soccorso di Macerata per accertamenti, le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.