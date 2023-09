Due incidenti questa mattina, intorno alle 6,30, quasi in contemporanea. Il primo sull’autostrada. Al chilometro 263 direzione nord, dunque tra i territori comunali di Porto Sant’Elpidio e Civitanova, sono entrati in collisione un camion e un’utilitaria. A riportare la peggio l’uomo che era al volante della vettura. Soccorso dagli operatori della Croce verde di Porto Sant’Elpidio, è stato medicato per poi essere accompagnato all’ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del veicolo, e una pattuglia della Polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. E, una volta ultimati i rilievi, l’utilitaria è stata caricata dal soccorso stradale EuroSos. Inevitabile qualche rallentamento al traffico in direzione nord.

Quasi in contemporanea, altro incidente ma questa volta sulla statale Adriatica, sempre a Porto Sant’Elpidio. Moto a terra sulla ss16. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente che ha visto coinvolte una motocicletta e un’auto all’incrocio con via Ionio. Non risultano feriti gravi. Sul posto una Volante della Polizia di Stato di Fermo e gli operatori della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare con ambulanza e automedica che hanno soccorso il motociclista finito sull’asfalto. Nulla di grave, fortunatamente, nemmeno in questo caso.

(Redazione Cf)