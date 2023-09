Le famiglie recanatesi che hanno iscritto i propri figli di età compresa tra 3 e 14 anni ai centri estivi e non hanno ancora fatto richiesta per i contributi previsti hanno tempo fino al 2 ottobre prossimo per presentare la rendicontazione delle spese. L’amministrazione Bravi nel mese di maggio aveva già ha messo già a disposizione 20 mila euro per coprire i costi dell’iscrizione dei bambini e delle bambine ai Centri estivi, prima ancora di ricevere i fondi governativi assegnati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’importo dello stanziamento statale di 20.713,33 euro è nel frattempo pervenuto durante il periodo estivo, la procedura è stata riavviata e sarà conclusa a breve, tenuto conto dei necessari passaggi amministrativi.

«Abbiamo confermato i contributi dello scorso anno e innalzato il livello dell’Isee per dare più opportunità di accesso alle famiglie e ad oggi con l’arrivo dei fondi statali nei modi e nei tempi previsti stiamo provvedendo a far scorrere la graduatoria per garantire la completa copertura dei sussidi richiesti. – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Invitiamo pertanto tutte le famiglie che non hanno ancora provveduto a presentare la rendicontazione utile a garantirsi il contributo entro i termini indicati nel bando».

I termini per presentare la rendicontazione scadono, da bando, il 2 ottobre. Entro tale termine sarà possibile dire con certezza quante saranno le famiglie a ricevere il beneficio e gli uffici sono al lavoro per esaurire tutta la graduatoria.

«Nonostante le ristrettezze di bilancio con i fondi comunali messi a disposizione si è inteso andare incontro ai bisogni di più famiglie, anche rispetto agli anni scorsi. – ha affermato l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini – Questo perché sappiamo quanto sia importante, a livello sociale e educativo, la partecipazione dei bambini e delle bambine ad attività di gruppo qualificate, in molti e diversi settori, permettendo di spaziare dallo sport alla danza, dalla natura alle attività creative di vario tipo».