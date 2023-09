di Francesca Marsili

Lutto nella famiglia Tombolini: si è spento all’età di 74 anni Ubaldo, dopo una vita dedicata all’azienda di famiglia, lo storico marchio di abbigliamento di Urbisaglia. L’azienda, nata col nome di Urbis, è stata fondata nel 1964 dal fratello Eugenio insieme ai suoi fratelli Mario, Alfio, Giuliana e dalla cognata Franca. Nel 1996 prende il nome di “Tombolini”, ed oggi rappresenta un marchio dell’ eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. A darne notizia un post sulla pagina social il punto vendita Area T, uomo di grandi valori, sportivo, sempre grintoso e sorridente.

«Ancora ricordo il mio primo giorno di lavoro in azienda, il pizzicotto sulla guancia e le sue parole: benvenuta in famiglia», scrive una sua ex dipendente in un messaggio di cordoglio. «Di una gentilezza, umanità e dolcezza unica. Ha affrontato la sua malattia sempre con tanta grinta, forza e coraggio, senza mai perdere la speranza. Sei e sarai sempre un grande Uba’», aggiunge un’altra donna che si stringe attorno al dolore della famiglia. «Una grande persona, ho avuto l’onore di essere una sua dipendente sempre gentile e premuroso. Mi ha insegnato tanto dal punto di vista lavorativo. Prima delle ferie ci sei venuto a salutare in azienda, ogni volta grintoso e sorridente» – aggiunge una dipendente dello storico marchio di abbigliamento. L’uomo lascia la moglie Noemi e le figlie Michela e Chiara. Il funerale sarà celebrato domani nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia, alle 15,30.