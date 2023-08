“Oggi sposi” da 63 anni

Un sì lungo 63 anni: è quello che si sono detti Sante Nori e Maria Capuzi, ussitani di Vallestretta. Il loro matrimonio è stato celebrato nel lontano 27 agosto del 1960. E oggi la coppia festeggia, come ogni anno insieme a tutta la loro famiglia, questa ricorrenza. Originari di Ussita, Sante e Maria vivono a Roma ma il loro cuore è rimasto a Vallestretta. Anno dopo anno la loro unione ha visto mutare il mondo se si pensa, per esempio, che quando si dissero sì l’uomo ancora non era sbarcato sulla Luna (ci sarebbero voluti altri nove anni). Una storia d’amore, quella di Sante e Maria, che dimostra come un matrimonio può resistere a tutto, anche al tempo. E oggi è l’ennesimo traguardo tagliato dalla coppia, sempre con il cuore rivolto a Vallestretta.