Non è certo passata inosservata ieri sera la presenza di Fabrizio Corona al ristorante Di Gusto a Macerata. L’ex paparazzo era a cena in piazza Battisti e diversi ragazzi e ragazze si sono avvicinati per una foto o un selfie.

Corona era in città per un incontro con gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli che lo assistono per una causa su un’auto a noleggio affittata nelle Marche dopo un recente processo penale vinto al tribunale di Fermo per tentata truffa. Alla cena erano presenti anche Silvano Ascani, re della movida della costa che conosce Corona dai tempi del Lola e del Babaloo, l’imprenditore di cappelli Sabri Mucalla (nuovo titolare dello chalet Cala Maretto, a Civitanova) oltre a Diego Margione, proprietario della struttura che ospita il risotrnate e l’albergo in piazza Battisti.