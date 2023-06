L’associazione culturale Anime di Strada torna a Civitanova con il suo progetto PerifericArt ed è pronta a lanciare una nuova opera pittorica murale, che verrà dedicata all’illustre concittadino, lo scenografo Mario Garbuglia.

L’associazione che si è distinta qualche anno fa per le monumentali opere d’arte di strada sulle facciate dei palazzi del quartiere San Marone ritorna a Civitanova con l’artista spagnolo Wedo Goas (nome d’arte di Edgar GOÁS) che dipingerà una facciata di una palazzina che si trova in via Malaspina, a Fontespina. Goas è un artista internazionale fra i più apprezzati del muralismo e ha dipinto pareti e muri in tutto il mondo. Inizierà il 16 giugno l’opera, che verrà terminata entro il 25 giugno. Proprio il 25, infatti, ci si ritroverà dalle ore 21 al Bar Servidei, vicino alla parete murale, dove ci saranno vari ospiti e la figlia di Mario Garbuglia, Daniela.

Per l’occasione, avverrà la proiezione in anteprima di un significativo corto girato da Mario Garbuglia. Il progetto, per la sua valenza artistica, ha visto costituirsi una rete di soggetti che hanno sposato l’iniziativa e che vede la collaborazione del comune di Civitanova, dell’Azienda dei Teatri e il coinvolgimento di realtà di caratura, partendo dallo Scenaria Festival, rassegna di spicco sulla scenografia con direttore artistico il tre volte premio Oscar Dante Ferretti; poi, il Civitanova Film Festival, arrivato alla sua nona edizione e l’associazione Nuova Cartacanta, che con il Museo Magma costituisce un’eccellenza nazionale nel campo della divulgazione grafica. Quindi altre associazioni, che verranno omaggiate nel corso dell’appuntamento.

Come spiega Stefano Ferretti, presidente dell’associazione Anime di Strada, «PerifericArt è nato con l’intento di valorizzare le periferie con la street art e un suo recente intervento a Civitanova è stato realizzato nel 2022, con un lavoro all’ingresso della piscina comunale dell’artista Jerico. Il 2023 lo dedichiamo a Mario Garbuglia e volutamente abbiamo individuato per l’opera un muro a Fontespina, luogo natale e caro allo scenografo. L’artista Wedo Goas è stato parecchio in contatto con la figlia di Garbuglia, Daniela, e insieme hanno scelto il soggetto da ritrarre: Wedo Goas prenderà spunto da una foto che immortala lo scenografo durante le riprese del film Waterloo.

Da segnalare, inoltre, la bellezza del corto che scopriremo poi la sera del 25 giugno, che rappresenta una forma di testamento di Garbuglia con messaggi attuali e molto significativi. Infine, mi piace sottolineare la ricchezza che si è venuta a creare attorno al progetto con una rete di soggetti che hanno reso possibile PerifericArt, partendo da Scenaria Festival, che ci onora della sua presenza».

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha sottolineato la soddisfazione di «poter dedicare un’opera ad un concittadino così speciale, che ha dato lustro alla nostra città. Garbuglia ha scritto il suo nome nella storia del cinema, lavorando con grandi maestri del calibro di Monicelli, De Sica e Visconti e ottenendo prestigiosi riconoscimenti».

«La street art è una forma espressiva di forte impatto, che sempre più sta arricchendo il patrimonio artistico delle città di tutto il mondo – le parole della presidente dei Teatri Maria Luce Centioni – L’Azienda Teatri, come realtà che promuove la cultura a tutto tondo, ha quindi sposato questo progetto, che va anche a raccontare la vita di un personaggio di spicco della nostra comunità». Il poster della manifestazione è realizzato da Walter Sardonini, artista che in questi giorni è in esposizione in un percorso ideato dal Museo Magma. Inoltre, nel corso della presentazione del 25 giugno, verrà proiettata un’anteprima di promo legato ad un corto sugli scenografi marchigiani oggetto dello Scenario Festival, realizzato da Lorenzo Cicconi Massi.