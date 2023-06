Tamponamento in viale Indipendenza, a Macerata, una delle vetture finisce contro un palo. Soccorsi a una donna questo pomeriggio che dopo aver avuto l’incidente in auto è stata trasportata all’ospedale di Macerata, in pronto soccorso. E’ successo intorno alle 16 di questo pomeriggio. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, due vetture si sono tamponate e una di queste è finita contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia locale. La donna che era sulla vettura finita contro il palo è stata portata in ospedale, per lei nulla di grave.