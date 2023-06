C’è un po’ di Montecosaro all’Etna Comics di Catania, festival internazionale dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop che si è aperto oggi in Sicilia. Il museo del cinema a pennello di Paolo Marinozzi infatti ha portato in esposizione nella prestigiosa fiera 52 tavole originali della “Storia di Paolino”, illustrate da Mauro Cicarè su storia pensata e ideata da Vincenzo Mollica.

Il protagonista è proprio lo stesso Marinozzi, il “Paolino”, bambino che collezionava tutto ciò che lo faceva sognare e fondatore del museo montecosarese che ha raccolto nel tempo una collezione unica con i manifesti originali disegnati a mano delle locandine dei film più famosi. Non tutti sanno infatti che Mollica ha scritto la sceneggiatura del fumetto dove il giovane protagonista Paolo Marinozzi sogna l’incontro con le affascinanti pin-up del suo periodo e delle quali ritagliava le foto dai giornali. Nasce così nel 1999 il fumetto “Le forbici di Paolino”, illustrato dal civitanovese Mario Cicarè ed è un vero tuffo nel passato che richiama alla memoria un cinema che non c’è più ma del quale resta un vivido e indelebile ricordo con i volti (e le forme) di star procaci come Sophia Loren o Marisa Allasio. Per la prima volta, le tavole di questa storia hanno lasciato gli spazi di palazzo Marinozzi per volare in Sicilia per essere ammirate da tutti gli appassionati del genere che affolleranno il festival fino a 4 giugno.