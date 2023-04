MACERATA - Il Rotary Club Matteo Ricci ha conferito il riconoscimento all'ex commissario per la ricostruzione post sisma del 2016

Il rotary club Macerata “Matteo Ricci”, nella sua sede istituzionale, il ristorante “Le case” ha conferito a Giovanni Legnini, ex commissario per la ricostruzione post sisma del 2016, il premio Silvia Rossi, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Ieri, alla presenza di numerosi ospiti, autorità rotariane, tra cui il governatore del distretto Paolo Signore e rappresentati delle istituzioni civili, il presidente Guido Grandinetti ha ricordato come «il premio rappresenti un prestigioso riconoscimento in ricordo della socia del club e cara amica Silvia Rossi, che ha interpretato pienamente lo spirito rotariano, offrendo sempre il suo contributo al club ed esprimendo in ogni occasione la sua sensibilità per i temi sociali».

Il presidente ha consegnato il premio a Legnini che «si è distinto per l’impegno profuso senza riserve e per la svolta decisiva impressa al processo di ricostruzione sia sotto il profilo normativo che operativo». L’avvocato Legnini, nel ricevere il premio, ha sottolineato come «la sua esperienza maturata nel territorio marchigiano sia diventata un modello di gestione delle emergenze a livello nazionale che ha ripreso nel suo attuale incarico per la gestione dell’emergenza ad Ischia. Ha ringraziato il club esprimendo il suo forte legame con il territorio dal quale si è sentito accolto e da cui ha ricevuto piena collaborazione durante il suo incarico».