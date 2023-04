ECONOMIA - E' risultata terza classificata a livello nazionale per volumi realizzati con il Gruppo Bcc Iccrea. Prima per quanto riguarda le attività commerciali

Prima per attività commerciali e terza per i volumi realizzati. La Bcc di Recanati e Colmurano ha ricevuto due riconoscimenti dal Gruppo Bcc Iccrea alla Bcc Cup.

Inserita nella categoria “Banche Medie”, è risultata terza classificata a livello nazionale tra le Banche di credito cooperativo appartenenti alla stessa categoria, nella classifica generale dei volumi realizzati con il Gruppo Bcc Iccrea. Si è invece classificata prima per quanto riguarda le attività commerciali realizzate anche insieme all’altra società del Gruppo, Bcc Factoring.

«Questi riconoscimenti- scrive l’istituto – ricevuti durante Bcc Cup, l’evento organizzato a Roma dal Gruppo per valorizzare le Bcc che hanno raggiunto rilevanti obiettivi nelle aree di business del Gruppo Bcc Iccrea, evidenziano il forte impegno della Bcc di Recanati e Colmurano volto a promuovere lo sviluppo del territorio, anche con il supporto del Gruppo, per proporre offerte integrate e opportunità innovative a beneficio di soci e clienti. I risultati sono frutto dell’impegno di tutti i collaboratori della Bcc, che hanno contribuito a individuare soluzioni puntuali per i clienti, con l’approccio e l’attenzione relazionale che contraddistingue il Credito Cooperativo sul mercato. Si tratta, dunque, dell’evidenza che testimonia il percorso evolutivo della Bcc di Recanati e Colmurano, nell’interpretazione delle esigenze dell’economia reale e nella stretta vicinanza alla comunità di riferimento, e che sottolinea inoltre il valore della sinergia che il Gruppo Bcc Iccrea mette in campo tra la Bcc sul territorio e le strutture centrali del Gruppo».