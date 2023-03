TOLENTINO - Il primo cittadino l'ha detto ieri in apertura di Consiglio: «Abbiamo bisogno di garantire ai nostri studenti la possibilità di avere una scuola e faremo tutto quello che è nelle nostre capacità per averlo nel più breve tempo possibile». Si è parlato anche del nuovo Piano parcheggi, dell'ampliamento della casa di riposo e dell'apertura di un impianto di metano in via Pertini

di Francesca Marsili

Work in progress per il nuovo Piano parcheggi, ampliamento della casa di riposo e apertura di un impianto di metano in via Pertini, sono alcuni degli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri che si è aperto con una buona notizia data dal sindaco Mauro Sclavi.

«E’ arrivata la Pec col decreto definitivo firmato dall’Usr per un importo di 31milioni di euro per la costruzione del campus scolastico – ha esordito il primo cittadino -. Possiamo partire con la gara di appalto e speriamo non ci siano interruzioni. Abbiamo bisogno di garantire ai nostri studenti la possibilità di avere una scuola e faremo tutto quello che è nelle nostre capacità per averlo nel più breve tempo possibile». Parcheggi, tema caldissimo. Un primo tassello inserito è quello votato all’unanimità dai consiglieri per il rinnovo dell’abbonamento gratuito per la prima auto di proprietà dei residenti del centro storico (o domiciliati causa terremoto) che non posseggono il garage. Provvedimento esteso anche a coloro che abitano in viale Labastide Murat, via Filzi, viale dei Cappuccini e XXX Giugno.

«E’ un primo atto – ha spiegato l’assessore Fabiano Gobbi alle attività produttive e commercio – così come per i residenti stiamo studiando un’agevolazione anche per le attività commerciali: un abbonamento gratuito per il parcheggio di cintura Foro Boario. Stiamo facendo dei grandi sforzi per aiutare chi ci abita e chi ci lavora». Si va via via delineando quindi il nuovo Piano della sosta a pagamento che verrà esposto nella sua totale revisione nell’assise comunale del prossimo mese e che deve fare i conti con la ricostruzione che sta invadendo il centro storico con la sempre maggiore difficoltà di trovare stalli liberi perché occupati dai cantieri. «Ben 38 quelli che verranno aperti nel mese di Aprile – ha evidenziato Sclavi -. Il pacchetto con le revisioni del Piano parcheggi non è ancora completato, ma vorrei rassicurare che, anche alla luce di oggettive problematiche che si presentano settimanalmente con le aperture dei cantieri della ricostruzione, stiamo correndo dietro a una città che muta e cercheremo un adeguamento alle necessità di tutte le persone che vivono la città: siano essi residenti, commercianti o avventori».

Il consigliere di minoranza di centrosinistra Massimo D’Este ha sottolineato: «Rileviamo che non è ancora stato fatto lo sforzo di ritoccare quello che era stato promesso ai cittadini in campagna elettorale: il prolungamento della sosta gratuita da mezz’ora a un’ora; permetterebbe di viver il centro in maniera più leggera visto che con mezz’ora si riesce a fare poco». Sclavi ha precisato: «L’ora gratuita non siamo riusciti ad ottenerla da Assm, ma stiamo cercando di organizzare stalli bianchi con un’ora gratuita regolamentata con il disco orario. Abbiamo esteso la mezz’ora gratuita anche ad alla zona rossa. Lo sforzo lo stiamo facendo, non riusciamo a dare tutto, ma credo che ci stiamo avvicinando molto. Anche la gratuità del parcheggio ai residenti arriva dalle casse comunali che non stanno affatto bene».

Casa di riposo Porcelli: la minoranza di centrodestra ha presentato un’interrogazione sullo stato dell’ampliamento e della ristrutturazione sismica, soprattutto in relazione al lascito testamentario di circa 3 milioni di euro del compianto Otello Rascioni destinati, come da sua volontà, esclusivamente all’aumento dei posti letto e l’implementazione dei servizi della stessa. «Il Psr, con un decreto firmato dal governatore Francesco Acquaroli, prevede un importo di 5 milioni di euro, non ancora finanziati, per la ristrutturazione dell’opera – ha precisato la consigliera di opposizione Monia Prioretti –, chiediamo come si sta muovendo l’amministrazione dato non ci sono ancora atti pubblici e se è ancora valida l’ipotesi di spostare la casa di riposo vicino l’ospedale». «La nostra volontà – ha risposto il sindaco – è innanzitutto quella di dare corso alla volontà del signor Rascioni. Il denaro è vincolato nelle casse comunali. Nel frattempo è in corso un dialogo con il vescovo della Curia di Macerata per avere una stima della volumetria della chiesa che si trova vicino alla casa di riposo, gravemente lesionata dal sisma, e di tutte le strutture adiacenti. Vogliamo ampliare la casa di riposo per aumentarne i posti letto, dato c’è una lunga lista d’attesa. I 5 milioni del Psr non sono ancora stati finanziati, quando avremo novità vi aggiorneremo. Per quanto riguarda l’ipotesi dello spostamento della casa di riposo vicino al nuovo ospedale ipotizzata dal sindaco Giuseppe Pezzanesi – ha concluso il sindaco – confesso che ho parlato una sola volta con i tecnici che si occupano della ricostruzione del nosocomio cittadino: non c’è un business plan. Bisogna ragionare bene su quale sia la migliore soluzione per la nostra Asp civica assistenza».

Votata all’unanimità anche la variante urbanistica per l’ampliamento dell’impianto di autolavaggio in via Pertini col fine di realizzazione un nuovo impianto fisso di distribuzione di metano per autotrazione della ditta Gobbi Sandro. Come pure quella per l’ampliamento di un edificio industriale in via Sacharov per soddisfare l’estensione delle attività svolte da Erreuno srl e da Monologo Design Industry srl della ditta Foglia Industry srl. Unanime anche il ringraziamento, sia della maggioranza che della minoranza, per gli imprenditori che investono nella città di Tolentino.