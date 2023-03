VOLLEY - Il centrale transalpino all'indomani del ko di Verona: «Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto e ora serve tutto il supporto possibile da parte dei nostri supporter. Domenica con il loro calore all'Eurosuole Forum potremo fare la storia tutti insieme»

«Anche al Pala Agsm Aim abbiamo raccolto meno di quanto prodotto e ora abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da parte dei tifosi di Civitanova. Noi ci crediamo e se anche i supporter biancorossi ci daranno fiducia domenica con il loro calore all’Eurosuole Forum potremo fare la storia tutti insieme». Il centrale transalpino Barthelemy “Babar” Chinenyeze, che ieri a Verona è sceso in campo non al meglio lottando senza risparmiarsi per oltre 2 ore e 20 minuti, lancia un appello ai tifosi della Lube all’indomani del ko in gara due dei quarti playoff scudetto, con gli uomini di Blengini ora costretti a vincere tre partita di fila per passare il turno. «L’equilibrio visto in campo e le occasioni sfumate in extremis dimostrano che possiamo giocarcela – sottolinea -. La qualificazione non è ancora decisa, anche se vincere tre partite contro questa WithU non sarà una passeggiata».

Dopo il passo falso tra le mura amiche nel primo round e la beffa ancor più dolorosa al fotofinish di Gara 2 contro gli scaligeri e i 4000 spettatori del Pala Agsm Aim, i campioni d’Italia sono accerchiati, ma vogliono rialzare la testa. Per impedire il decimo successo consecutivo del club veneto in SuperLega Credem Banca domenica servirà una Lube intrepida e scaltra, ma soprattutto concreta ai limiti del cinismo. Solo con tre vittorie di fila capitan Luciano De Cecco e compagni raggiungeranno in semifinale la vincente tra Perugia e Milano. Un tifo in “formato Champions League” darebbe una grossa mano al collettivo di Chicco Blengini nel weekend, così come una prestazione di alto livello dei cucinieri darebbe nuova carica alla passione dei supporter biancorossi.

