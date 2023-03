WEEKEND - Tutti gli appuntamenti da questa sera a domenica

di Stefano Fabrizi

Ancora un weekend pieno di appuntamenti specialmente riguardanti il teatro. E per quelli che tirano a far tardi anche una panoramica sul by night nella nostra regione.

Appuntamenti di venerdì 17 marzo

Ancona – Prosegue la stagione del Teatro delle Muse di Ancona con Seagull Dreams, I sogni del gabbiano da Il Gabbiano e altri testi di Anton Čechov per adattamento, regia e video Irina Brook. Lo spettacolo dal 16 al 19 marzo (inizio spettacoli ore 20.45 – domenica ore 16.30) in esclusiva regionale.

Fano – Il San Costanzo Show al Cineteatro Politeama di Fano a teatro live con Somari di battaglia (venerdì 17 marzo alle 21,15) e al cinema con Non aprite quella sporta e a seguire il cortometraggio La scoperta del secolo, il cortometraggio sulla Basilica di Vitruvio che aveva previsto tutto! (sabato 18 marzo alle 18) e domenica 19 marzo alle 18.45 Non aprite quella sporta . Info biglietti, calendario completo repliche e proiezioni, foto, credits su sancostanzoshow.com

Porto San Giorgio – Al teatro comunale di Porto San Giorgio, si terrà il concerto dal titolo “Antico ma non troppo” (ore 21:15). Il programma prevede l’esibizione di due mandolini e chitarra con i musicisti Serena Cavalletti, Giovanni Scaramuzzino e Marco Monina. Negli spazi interni del teatro verranno esposte le opere delle artiste Isabela Seralio, Mimmi Monti, Sandra Torquati e Barbara Tonici. L’ingresso è libero.

Pesaro – Nel cartellone della Stagione Sinfonica 2023 “La musica attorno – Xanitalia per il territorio”, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini propone un concerto imperdibile venerdì 17 marzo alle ore 21. Al Teatro Sperimentale di Pesaro verranno infatti eseguiti un Concerto e una Sinfonia accomunati dall’aver passato periodi di ingiusto oblio prima di diventare rispettivamente uno dei capisaldi della letteratura violinistica e una presenza sempre più frequente nelle programmazioni dei teatri. Per questo evento per gli studenti dei conservatori marchigiani ci sarà un biglietto al prezzo simbolico di €5 cadauno (gratis per i docenti accompagnatori e per studenti col diritto a riduzioni). Online su www.vivaticket.it

Jesi – Claudio “Greg” Gregori e Simone Colombari giungono al Teatro Pergolesi di Jesi in esclusiva regionale con Il calapranzi di Pinter. Prima dello spettacolo, alle ore 19 presso le Sale Pergolesiane il pubblico è invitato all’incontro “Il Teatro dell’Assurdo” e Harold Pinter a cura di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico. Per informazioni: biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888, AMAT 071 2072439. Inizio spettacolo ore 21.

Altidona – La rassegna RisorgiMarche e Tam – Tutta un’Altra Musica propongono all’Accademia Malibran di Altidona il 17 marzo alle 21:15 Ralph Alessi trio: Ralph Alessi si presenta con Marc Ferber e Florian Weber. Al termine del concerto, degustazione di vini e prodotti locali. L’appuntamento è venerdì 17 marzo alle 21:15. Ultimi biglietti disponibili qui: https://www.ciaotickets.com/biglietti/ralph-alessi-trio

San Benedetto del Tronto – Al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto alle 20:45 va in scena Cuori scatenati scritto e diretto da Diego Ruiz con Francesca Nunzi, Diego Ruiz. Lo spettacolo sarà poi il 18 (ore 21:15) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Info: biglietti Vivaticket www.amatmarche.net.

Apecchio – Al Teatro Perugini di Apecchio alle 21 Ciao Amore Ciao: un’inchiesta su Luigi Tenco di Asini Bardasci e Fabiola Fidanza con Alessandro Centolanza chitarra e contrabbasso, Lucio Matricardi pianoforte e Andrea Jimmy Catagnoli sassofono. Info: www.asinibardasci.it

Appuntamenti di sabato 18 marzo

Civitanova – Alle 21,15 al Teatro Annibal Caro è in programma un incontro con il festival Essenze femminili in arte della Pro Loco di Civitanova Alta, con il cabaret de Le Scemette in Sketch in the city – Il bello tra virtù e nonsense, direttamente da Zelig. I biglietti per Le Scemette sono acquistabili sul circuito Ciaotickets (online e nei punti vendita stabiliti). Per tutte le info: 0733-812936 – Teatro Annibal Caro, 0733-892101 – [email protected]

Civitanova – In vicinanza della Giornata mondiale della Poesia, sabato 18 marzo l’Azienda Teatri di Civitanova presenterà un pomeriggio di Letture su Annibal Caro. L’appuntamento è in programma alle 17:30 alla Pinacoteca Civica Marco Moretti di Civitanova Alta: sarà ospite della Sala Ciarrocchi l’attore Piero Piccioni, che reciterà tre letture. Attore monologhista e regista maceratese, Piccioni ha collaborato negli anni con importanti autori, musicisti e cantanti del territorio. L’ingresso è gratuito. Per info: [email protected] – 0733/891019.

San Severino – Terzo appuntamento stagionale del SIC / Stabile di Innovazione Circense al Teatro Feronia di San Severino Marche sabato 18 marzo alle ore 20:45, in scena la compagnia Zenzero e Cannella con uno spettacolo capace di aprire i confini artistici e spaziali della giocoleria: La 8ème balle. Info: www.sic-elgrito.com

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21:15 andrà in scena l’ultimo All Star Game del cartellone dell’Auditorium “Giusti” di Sant’Elpidio a Mare. All Star Game è una sfida tra due squadre a colpi di improvvisazione, durante la quale improvvisatori professionisti da tutta Italia si uniscono alla compagnia Rishow per una serata ad alto tasso di divertimento e stupore. Info: ingresso unico numerato €. 13 + d.p. Telefono: 328-7756579 – [email protected]

Ascoli Piceno – Ad Ascoli Piceno con il live di Nina Nastasia al ridotto del Teatro Ventidio Basso prosegue Klang. Altri suoni, altri spazi, rassegna musicale regionale. Il ritorno intimo e doloroso della cantautrice statunitense Nina Nastasia dopo 12 anni di assenza dalle scene. Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, Loop Live Club www.looplive.org. Prevendite biglietti su vivaticket.com. Inizio concerto alle 21.

Ancona – Ancona diventerà per due giorni la capitale del Cheerleading. Il 18 e il 19 marzo al Palaprometeo oltre 1500 persone tra Cheerleaders, allenatori e addetti ai lavori arriveranno in città per la decima edizione dei Ficec Nationals: i campionati italiani CSI di Cheerleading e Performance Cheer.

Ancona – Al Teatrino Del Piano alle 18 per il Teatro Ragazzi A piccoli passi. ehi, ci sono anch’io! con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni e la regia di Lino Terra. Replica sabato 18. Info: www.marcheteatro.it

Ancona – Riparte Ancona Jazz! Inizia sabato la nuova stagione jazz organizzata da Spaziomusica. Il primo appuntamento è a Chiaravalle il 18 al teatro Valle con la rassegna “Saudade di Brasil” con il duo dalla pianista Stefania Tallini e la violoncellista Jacques Morelenbaum. Biglietti al Teatro Valle, online e presso i punti vendita Vivaticket.

Pesaro – Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino fa tappa sabato 18 marzo alle ore 21:15 al Teatro Angel Dal Foco di Pergola con Il Dio del massacro di Yasmina Reza, diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strøhm, produzione di Areté Ensemble e Cipriani Gambaccini. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected]

Ascoli Piceno – Terza tappa per il festival della scenografia Prima Scena, per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti e parte del brand Scenaria. Sabato 18 e domenica 19 marzo il festival toccherà la città di Ascoli Piceno. Iinizio sabato 18, alle ore 16, con l’inaugurazione della mostra dei bozzetti delle scenografie e dei costumi dell’opera “Don Giovanni” che si terrà presso il Soppalco della Galleria di Arte Contemporanea Osvaldo Licini e vedrà la presenza degli autori Henning Brockhaus e Giancarlo Colis. Domenica 19 marzo va in scena l’allestimento della riduzione dell’opera Don Giovanni della compagnia Incontri d’Opera, presso il Teatro dei Filarmonici, con la narrazione di Enrico Beruschi. Regia e costumi di Paolo Santarelli.

Fermo – Prosegue la rassegna di musica da camera de Il Circolo di Ave, con il patrocinio del Comune di Fermo, con il concerto di Marco Mencoboni che si esibirà sabato 18 marzo a Palazzo Brancadoro di Fermo alle ore 18. Clavicembalista, organista e direttore di orchestra, il M° Marco Mencoboni è considerato uno dei più qualificati interpreti della musica antica. Info: posti limitati – prenotazione obbligatoria su Ciaotickets. [email protected] tel. 335471693

Senigallia – Al Teatro La Fenice di Senigallia (ore 21) è di scena Stefano De Martino con Meglio stasera quasi-one man show. ‘Meglio stasera che domani o mai’, cantava negli anni 60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. È quello che pensa Stefano De Martino: stasera è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo a teatro e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio. Lo spettacolo sarà poi il 18 (ore 21) e il 19 (ore 17) al Teatro dell’Aquila di Fermo. Info: biglietti Vivaticket www.amatmarche.net

Ascoli Piceno – Al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle 17:30 lo spettacolo per ragazzi Becco di rame dal libro di Alberto Briganti ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco. Info: www.amatmarche.net

Pergola – Al Teatro Angel Dal Foco di Pergola Il dio del massacro di Jasmina Reza alle 21:15. Lo spettacolo è diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini, Annika Strøhm. Una commedia, una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo. Info: www.amatmarche.net

Porto San Giorgio – Al Teatro Comunale di Porto San Giorgio alle 21:15 Frantumi di e.artES cum panis con Mizar Tagliavini danzatrice, performer, coreografa e Alessandro Pertosa drammaturgo, filosofo, poeta, è un suggestivo e poetico teatro-danza che fonde il linguaggio del corpo con quello del teatro. Info: www.amatmarche.net

Osimo– Al Teatro La Nuova Fenice alle 21,15 va in scena Cuori scatenati scritto e diretto da Diego Ruiz con Francesca Nunzi, Diego Ruiz. Info: biglietti Vivaticket www.amatmarche.net.

Appuntamenti di domenica 19 marzo

Ripe di San Ginesio – Per la rassegna RisorgiMarche alle 11:30 il Concerto di Pasquale Mirra “Moderatamente Solo” alla Pinacoteca Comunale (Via Dante Alighieri, 2. Ingresso 5 euro . Incasso devoluto all’associazione culturale “LiberaMente Ripe”. Biglietti acquistabili on line e nei punti vendita Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/biglietti/pasquale-mirra-moderatamente-solo-ripe-san-ginesio

Montefano – Al Teatro La Rondinella alle 17:30 “Maria Callas: omaggio a una prima donna”. Appuntamento con i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica e con il pianista Ettore Papadia. Info: www.accademialiricaosimo.com

Civitanova – Alla Bottega Malatini di Civitanova alle 17 “Coty, Beaux e Coco Chanel: la grande profumeria del Novecento”, racconto olfattivo con Romina Antonelli

Cingoli – Alle 17, a Cingoli, nell’Auditorium comunale Santo Spirito, si terrà il sesto appuntamento della rassegna regionale dedicata a una interessante e poco nota pagina della nostra storia “Le Insorgenze antifrancesi nelle Marche del 1796-1799

Ancona – Alle 19 al Cinemuse di Ancona viene proiettato Third Act, un film dei documentaristi belgi Mieke Struyve e Lotte Stoops sull’invecchiamento, sulla cura e sull’essere accuditi. Info e biglietti 071 52525 [email protected] Biglietti on-line www.vivaticket.it

Ancona – Al Teatro Sperimentale di Ancona (ore 18) in prima nazionale va in scena “Stravaganza In Sol Minore – rituale per movimento danzato e parole”. Regia e coreografia Francesca Lattuada, testi Toti Scialoja (tratti da La mela di Amleto) maschere e oggetti Natali Fortier, interpreti Vittoria Franchina, Piersilvio De Santis. Info e biglietti 071 52525 [email protected]

Biglietti on-line www.vivaticket.it

Jesi – Alle 17 al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena lo spettacolo “Cappuccetto Rosso” della compagnia Zaches Teatro. Uno spettacolo fiabesco, di audacia e scoperta, adatto a bambine e bambini dai 4 anni in su e agli adulti, che mette insieme il teatro di narrazione, il teatro di figura e il sound design originale. Info: Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731/56590 334.1684688 – mailto:[email protected] (lun-ven 9.00-13.00) http://www.atgtp.it

Arcevia – Alle 17 al Teatro Misa di Arcevia c’è “Cracrà punk” della compagnia Fontemaggiore teatro. Uno spettacolo dai tre anni in sù, con attore e burattini. Info: Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731/56590 334.1684688 – mailto:[email protected] (lun-ven 9.00-13.00) http://www.atgtp.it

Cagli – La nuova abitudine, danza della Compagnia Mòra fondata e diretta dalla coreografa e drammaturga Claudia Castellucci, cofondatrice con Romeo Castellucci e con Chiara e Paolo Guidi della Socìetas Raffaello Sanzio (oggi Societas) e Leone d’Argento alla Biennale di Venezia Danza 2020, su canti Znamenny della tradizione russa, è in scena domenica 19 marzo al Teatro Comunale di Cagli per TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con, tra gli altri, il Comune di Cagli. Biglietteria del teatro 0721 781341 e circuito AMAT / vivaticket. Inizio spettacolo ore 18.

Urbino – Al Teatro Sanzio di Urbino con Ci vuole un fiore di Compagnia Ribolle appuntamento per tutta la famiglia di Andar per fiabe. Le canzoni di Gianni Rodari portate al successo in un famosissimo disco di Sergio Endrigo, vengono proposte dal vivo in uno spettacolo creato nel centesimo anniversario della nascita dell’autore (2020), un viaggio poetico in musica per ascoltare le più famose favole e filastrocche del Novecento, fluttuanti tra le bolle. Per informazioni e biglietti: biglietteria del teatro 0722 2281 e biglietterie circuito vivaticket, anche on line. Inizio spettacolo ore 17.

Ascoli Piceno – Doppio appuntamento con Becco di Rame del Teatro del Buratto dal libro di Alberto Briganti, sabato 18 marzo (ore 17.30) al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno nella stagione dedicata ai ragazzi, promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, e domenica 19 marzo (ore 17) al Lauro Rossi di Macerata per Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia del Comune di Macerata con l’AMAT. Informazioni e biglietti: Teatro Ventidio Basso 0736 298770, biglietteria dei Teatri di Macerata 0733 230735 e biglietterie circuito AMAT /vivaticket anche on line.

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro alle 21 il Concerto Sinfonico Confronti Virtuosi – Beethoven & Farrenc con Francesco D’Orazio, violino solista. Antonella De Angelis dirige l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Info: www.orchestrarossini.it

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro alle 18 per la 63ª Stagione concertistica Metamorphosi Ensemble con musiche di S. Prokof e Stravinskij. Info: www.enteconcerti.it

Fabriano – Al Teatro Gentile di Fabriano domenica 19 marzo alle 17 la Form diretta da Luigi Piovano presenta un concerto con musiche di Šostakovič-Beethoven. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Ascoli Piceno – Al Palafolli teatro di Ascoli Piceno va in scena alle 18 lo spettacolo Verità comode. Info: www.compagniadeifolli.it

E chiudiamo con il by night di sabato 18 marzo

Pollenza – Alla Discoteca Azure di Casette Verdini di Pollenza Guest Sofia Crisafulli.

Civitanova – Al Donoma Club di Civitanova direttamente dal GF 7 Vip sarà ospite il parrucchiere più famoso d’Italia Antonino Spinalbese divenuto famoso per la sua relazione con Belén Rodriguez.

Monsano – Al Miami di Monsano Giordano Mazzocchi, uno tra più amati corteggiatori di Uomini e Donne e dj nelle più famose discoteche.

Jesi – Al Noir di Jesi Guest dj Ida Engberg, Dj techno svedese e produttrice discografica

Torre San Patrizio – Al Le Dome Club di Torre San Patrizio per la prima volta nelle Marche special guest Casey Spillman From London.

Altri appuntamenti al Brahma e alla Serra di Civitanova, al BB Disco di Cupra Marittima, al Miù di Marotta, al Luxury di Porto San Giorgio

In collaborazione con marcheinfinite.com