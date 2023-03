PROMO - L'amministratore Mattia Rinaldi dopo la partecipazione al bando per interventi su impianti idrici: «È un grande risultato che ci gratifica a livello personale oltre che professionale: sapere che molte famiglie (alcune con difficoltà economiche), grazie all’impegno e alla perizia da noi profusi, potranno godere di importanti aiuti per innovare impianti vetusti ci rende orgogliosi»

Con sede a Civitanova, in via Carducci 30, la Società Domus Aurea Srl, leader nel settore delle amministrazioni e consulenze condominiali, svolge la propria attività non solo nella nota città rivierasca ma anche in tutta la fascia costiera compresa tra le città di Porto San Giorgio e Porto Recanati; inoltre nell’entroterra delle Marche, abbracciando un territorio quanto mai vasto che va dalla provincia di Ascoli a quella di Ancona passando per quelle di Fermo e Macerata.

La competenza tecnico giuridica acquisita negli anni rappresenta oramai una solida certezza nel complesso panorama della gestione di immobili. La enorme e complessa mole di normative fiscali, tecniche e giuridiche richiede un costante aggiornamento, unito a una totale devozione alle esigenze dei condomini. Molti sono gli attestati di stima conseguiti grazie all’impegno e alla competenza di tutti i suoi dipendenti e collaboratori; un preparato staff di geometri, avvocati, laureati in discipline economiche e giuridiche che consente una immediata risposta alle esigenze degli utenti.

«È nostro primario interesse dare risposte pertinenti e puntuali, tutte volte a prestare un servizio che non sia solo qualificato ma anche idoneo a valorizzare il capitale dei condomini e consentire a questi di far proprie le opportunità e i benefici consentiti da legge – sono le parole di Mattia Rinaldi, amministratore delegato della Domus Aurea -. Tra questi da annoverare in particolare l’ottenimento dei finanziamenti previsti da un recente Bando della Società Atac Civitanova Spa per interventi su impianti idrici in condominio. Grazie alla preziosa collaborazione della Tecnostudi, anche questa di Civitanova, in particolare del dottor ingegner Mauro Capozucca, lunedì 13 marzo abbiamo ricevuto la notizia che l’Atac ha ammesso alcuni dei fabbricati dai noi amministrati (per i quali erano state regolarmente esperite le pratiche e formalità previste dal Bando citato) ai finanziamenti per opere relative agli impianti idraulici che rientrano nella casistica indicata nel citato atto».

«In particolare sono stati attribuiti finanziamenti per circa euro 200mila rispetto ai 400mila totali stanziati dalla società Atac – spiega Rinaldi -. È un grande risultato che ci gratifica a livello personale oltre che professionale: sapere che molte famiglie (alcune con difficoltà economiche), grazie all’impegno e alla perizia da noi profusi, potranno godere di importanti aiuti per innovare impianti vetusti ci rende orgogliosi, costituendo ulteriore stimolo a migliorarci. La strada maestra che guida il nostro operato è chiara: offrire giorno per giorno un servizio eccellente, inappuntabile, a tutti i nostri condomini. Un servizio puntuale, attento, pronto, efficiente, qualificato, sempre proiettato a gestire con totale abnegazione ognuno dei fabbricati per i quali abbiamo ricevuto mandato. Un compito che è oramai una missione. E la costante soddisfazione dei condomini è il nostro miglior premio».

Per informazioni contattare il numero 0733/811773, visitare il sito internet domusaureaservizi.it, la pagina Facebook (clicca qui) oppure rivolgersi all’indirizzo mail [email protected]

