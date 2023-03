MACERATA - A parlare dell’opera poetica di Caproni interverrà, il 17 marzo alle 15 nell’aula magna dell’Ite. Alberico Gentili, il professor Giuseppe Langella, ordinario di Letteratura contemporanea all’Università Cattolica di Milano

Ideato e promosso dal Liceo Scientifico ” Galileo Galilei” di Macerata, il 17 marzo, avrà inizio un percorso letterario sul tema “Il desiderio dell’Assoluto e di Dio nella letteratura italiana contemporanea”. «L’attenzione – si legge in una nota – sarà rivolta in particolare a tre autori del Novecento, che con atteggiamenti ed esiti diversi (un’epektasis delusa, una fede sofferta, un’apertura ad un mistero indefinito) hanno sondato questo terreno tematico da cui la grande letteratura non può prescindere: Giorgio Caproni, Margherita Guidacci Dino Buzzati».

Il primo appuntamento è con Giorgio Caproni, poeta del Novecento difficilmente inquadrabile in una corrente specifica, anche se il suo dettato poetico, che si innesta inizialmente nel filone ermetico, si apre alla linea esistenziale, e al tempo stesso comunicativa, del cosiddetto Antinovecentismo. A parlare dell’opera poetica di Caproni interverrà, il 17 marzo alle 15 nell’aula magna dell’Ite. Alberico Gentili di Macerata, il professor Giuseppe Langella, ordinario di Letteratura contemporanea all’Università Cattolica di Milano. Il professor Langella, svevista di fama, è autore di numerosi saggi tra cui spiccano “Morire d’amore: la rappresentazione del delirio da Manzoni a Svevo”,” Il tema dell’esilio e della terra promessa nella letteratura italiana dell’Ottocento”, “Ricognizioni, ipotesi epifanie. Sull’epistemologia poetica di Mario Luzi”. Si è occupato di Manzoni, Pirandello Svevo,Rebora, Betocchi, Quasimodo, Bigongiari, Luzi, Fallacara, Ungaretti, Saba , Caproni, Pomilio, Fogazzaro, Scotellaro e in generale di tutta la letteratura italiana tra Ottocento e Novecento. E’ autore di una celebre Storia della letteratura e antologia per i licei dal titolo “ Amor mi mosse”. Il professor Langella è anche uno stimato poeta e fondatore insieme a Guido Oldani del movimento “ Realismo Terminale”. Più volte ospite dei licei maceratesi ( si ricorda la conferenza promossa lo scorso anno dal Galilei su Primo Levi), il professore ama scendere nelle Marche che è anche la sua terra d’origine. Persona affabile e di straordinaria cultura, unisce al pregio della profondità quello di una retorica limpida ed estremamente efficace.

Si ricordano gli altri appuntamenti: il giorno 27 marzo la dottoressa Anna Maria Tamburini terrà un incontro sulla poetessa Margherita Guidacci, già ordinaria di Letteratura Americana all’Università di Macerata. Il 17 maggio la giornalista di “Avvenire” Lucia Bellaspiga parlerà del tema di Dio in Dino Buzzati. Gli incontri sono liberi e gratuiti.