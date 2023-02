VISITA - Il sottosegretario alla Cultura ha incontrato il sindaco ed è stato al Marec dove ha ammirato anche l'opera, fuori mostra, “La Madonna della Pace”. In città ha trovato anche il calciatore Bonaventura

Visita del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a San Severino (dove ha la residenza). Il critico d’arte, ieri, ha incontrato il sindaco Rosa Piermattei, concedendosi un tour, in compagnia dello stesso primo cittadino, per ammirare alcuni dei monumenti più importanti del centro storico.

Sgarbi, noto critico d’arte e opinionista che della città degli Smeducci è stato anche amministratore per un breve mandato, ha visitato il Marec, il Museo dell’arte contemporanea, allestito all’interno del riaperto palazzo vescovile, per ammirare alcune opere in mostra in quella che è la raccolta delle opere d’arte strappate al sisma, da lui stesso inaugurata, a giugno dello scorso anno. Sgarbi, tra i massimi esperti d’arte in Italia, si è soffermato a lungo davanti ad alcune opere tra cui il capolavoro, fuori mostra, del Pinturicchio, “La Madonna della Pace”. Dopo una breve passeggiata in piazza Del Popolo e un momento conviviale all’osteria Ninetta con i suoi più stretti collaboratori e con il suo legale di fiducia, l’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha proseguito il tour con un sopralluogo fuori programma all’interno del Santuario del Glorioso e, infine, facendo tappa al Castello al Monte. Durante la passeggiata il sottosegretario ha incontrato tanti settempedani con i quali si è fermato a parlare e scambiare opinioni. Con molti c’è stato anche il tempo per una foto ricordo. Piacevole sorpresa l’incontro con il calciatore della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, settempedano di origini.