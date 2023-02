MACERATA - Appuntamento nella palestra comunale della scuola elementare Pertini domani e domenica con esperti dell'antica arte dell'Aikido provenienti da tutta Italia

L’associazione di cultura tradizionale giapponese Aikikai d’Italia e il Dojo Ueshiba Macerata sotto la guida del maestro Angelo Nardi 5° Dan Aikikai d’Italia e Giappone, organizza uno stage nazionale dei maestri e delle maestre dell’associazione in programma domani e domenica alla palestra comunale della scuola elementare Pertini a Macerata.

Previste lezioni tenute dai quattro maestri appartenenti all’ Aikikai d’Italia Giuseppina Gargiulo 6° dan, Emilio Cardia 6 ° dan, Sebastiano Longo 5° dan e Tiziano Piazzolla 5° dan, che si alterneranno per due giorni, sul tatami con lezioni di altissimo livello. L’Aikido, creato nel secolo scorso dal maestro Morihei Ueshiba è un’arte marziale nella sua accezione più tradizionale, il cui fulcro non è il combattimento o la difesa personale ma il miglioramento della condizione fisica e mentale di chi la pratica, risolvere il conflitto e gestire l’aggressività in modo non distruttivo, poiché mira alla pace e non alla violenza.

Pur fondandosi sui principi delle antiche tecniche dei samurai, l’aikido è un’attività adatta a tutte e a tutti e per tutte le età. L’associazione promuove inoltre progetti di educazione contro la violenza e il bullismo in varie realtà scolastiche italiane.